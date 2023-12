Remy Ramjiawan

Het team van Sauber Alfa Romeo staat aan de vooravond van een aantal flinke wijzigingen. Zo zal titelsponsor Alfa Romeo afscheid gaan nemen en op 10 december, tijdens de afronding van de inschrijflijst van het 2024-seizoen, zal bekend worden onder welke naam het team gaat opereren vanaf volgend jaar.

Volgens de officiële inschrijving zal het Duitse Audi vanaf 2026 op de startgrid staan, dat is het toekomstbeeld van het huidige Sauber Alfa Romeo. De Duitse partij is op de achtergrond al flink aan het werk en zou al met de power units van het nieuwe reglement bezig zijn. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu zijn nog altijd de coureurs die furore voor het team maken, al is de vraag of dat nog steeds zo zal zijn tijdens de intrede van Audi. Het duo heeft namelijk nog een verbintenis op zak dat hen verbindt tot en met het einde van 2024.

Verrassende naam

Tijdens de Autosport Awards gaat Team Representative Alessandro Alunni Bravi in op de komende wijzigingen. "In de Formule 1 is de teamnaam ook afhankelijk van de commerciële samenwerking. Op 10 december, zodra de FIA ​​de deelnemerslijst publiceert, zullen we uiteraard een nieuwe teamnaam bekendmaken. Ik denk dat het verrassend zal zijn", zo houdt hij de kaarten nog dicht bij de borst.

Lancering in Groot-Brittannië

De renstal ging in 2023 nogal anoniem het seizoen door en Bravi wijst naar de broodnodige verfrissing. Daarbij zal het team voor het eerst in haar bestaan de auto van het nieuwe seizoen lanceren in Groot-Brittannië. "We kunnen niet wachten om de samenwerking met onze nieuwe partners aan te gaan. We zullen denk ik een heel frisse aanpak hebben op het gebied van communicatie en marketing, en we zullen de auto hier in Groot-Brittannië lanceren."

Van Sauber naar Audi

Hoewel het dus nog even duurt voordat Audi daadwerkelijk het team overneemt, wil Bravi niet spreken van een 'limbo-situatie'. "Het is geen limbo-periode, we bouwen aan onze toekomst hier en nu, het is niet zo dat er een scheiding is tussen de Sauber-periode en de Audi-periode. We werken sinds het begin van het jaar samen met onze groeps-CEO Andreas Seidl voor dit transformatieproces", aldus Bravi.