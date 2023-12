Wolff wijst naar 'interessante details' op W15: "Nog niet bij andere auto's gezien"

Remy Ramjiawan

Dinsdag 5 december 2023 10:28 - Laatste update: 11:29

Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt uit naar volgend jaar, waarin het Duitse team weer met een 'conventionele' wagen uit de winterstop zal gaan komen. De Oostenrijker heeft vertrouwen in zijn W15, want hij heeft details op de auto gezien, die hij nog niet bij de concurrentie heeft gespot.

De afgelopen twee seizoenen wist de Duitse brigade weliswaar met een innovatieve auto de winterstop te komen, maar het bleek moeilijk te zijn om hier de maximale prestaties uit te halen. Lewis Hamilton en George Russell hadden vooral veel moeite met de onvoorspelbaarheid van de wagen en tijdens het raceweekend in Monaco introduceerde het team de 'nieuwe' W14. Toch was het chassis van de wagen nog altijd gebaseerd op het zeropod-concept, maar dat zal vanaf 2024 niet meer aan de orde zijn.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Grand Prix van Madrid vanaf 2026 op F1-kalender'

Interessante details

In gesprek met PlanetF1 legt Wolff uit dat hij vertrouwen heeft in het nieuwe seizoen. "De auto van volgend jaar zal conventioneler zijn in wat je van een Formule 1-auto zou verwachten, maar er zijn een paar interessante details die we nog niet bij andere auto's hebben gezien." Waar Wolff precies op doelt, dat houdt hij nog even voor zichzelf. Aangezien er in 2023 weinig hoogtepunten aan te wijzen zijn voor Mercedes, wijst Wolff vooral naar de nodige leermomenten. "Elk jaar dat niet makkelijk is, maakt deel uit van een leercurve die je daarna beter maakt. Ik had graag gewild dat we om het wereldkampioenschap hadden gestreden, maar dat was niet het geval. Wij kijken dus uit naar volgend jaar."

Karaktervorming

Sinds de introductie van het nieuwe reglement lijkt Mercedes de plank te hebben misgeslagen, maar dat moet het team nu dus gaan rechttrekken. "Alle zeilen zijn bijgezet voor 2024. We nemen de lessen mee en er zijn meer analyses die we doen, maar het gaat om de nieuwe auto, het gaat om de organisatie. We wisten dat er een tijd zou komen waarin het moeilijker zou worden, nadat er acht titels waren behaald." Daarnaast waarschuwt hij de concurrentie: "De dagen dat we verliezen zijn de dagen waar onze concurrenten spijt van hebben, omdat we het meeste leren en dit jaar is zeker karaktervorming geweest en ik hoop dat er stenen aanwezig zijn om competitiever te zijn."