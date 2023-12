Jan Bolscher

Sergio Pérez erkent dat hij het op momenten erg zwaar heeft gehad tijdens het afgelopen Formule 1-seizoen, maar de Mexicaan heeft nooit overwogen om zelf de stekker eruit te zetten.

Pérez begon veelbelovend aan het seizoen van 2023. De Red Bull Racing-coureur won twee van de eerste vier races en sprak de ambitie uit om voor het wereldkampioenschap te gaan. De performance van de Mexicaan zakte echter snel terug, met onder andere een reeks zeer matige kwalificatieresultaten tot gevolg. De 33-jarige coureur had het moeilijk met de RB19 en verloor een deel van zijn zelfvertrouwen. Uiteindelijk wist hij de tweede plaats in wereldkampioenschap veilig te stellen, maar wel op enorme achterstand van teammaat Max Verstappen.

Zwaar seizoen Pérez

Gedurende het seizoen staken dan ook meerdere keren geruchten de kop op dat Pérez zou worden vervangen, of in ieder geval niet zijn huidige contract tot eind 2024 uit zou zitten. De Red Bull-top heeft inmiddels meerdere keren uitgesproken dat iets dergelijks nooit aan de orde is geweest, maar wie de sport al een tijdje volgt weet hoe snel het kan gaan. Een goed voorbeeld daarvan is Nyck de Vries. Hij maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de sport bij AlphaTauri, maar werd nog voor de zomerstop weer op straat gezet vanwege de tegenvallende resultaten.

Makkelijkste weg

Pérez heeft in ieder geval nooit overwogen om er zelf maar een punt achter te zetten: "Nee. Dat zou natuurlijk de makkelijkste weg zijn geweest, want het was soms erg zwaar", klinkt het tegenover onder andere Motorsport.com. "Maar ik ben niet iemand die in deze fase van zijn carrière opgeeft en bereid is om mijn loopbaan op die manier te beëindigen. Dat heb ik nooit overwogen. Ik ben me bewust van de verantwoordelijkheid die ik heb en ik ben niet iemand die mensen om mij heen de schuld geeft van de resultaten. Uiteindelijk nam ik de verantwoordelijkheid op me en ik heb het tij behoorlijk moeten keren", klinkt het.