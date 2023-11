Brian Van Hinthum

Dinsdag 28 november 2023 14:28

Het Formule 1-seizoen zit erop en er is één ding zeker: Max Verstappen en Red Bull Racing hebben een ongekend dominante prestatie neergezet in 2023. Timo Glock komt superlatieven tekort voor de Nederlandse coureur, terwijl hij waarschuwt richting 2024, waarin de Oostenrijkse formatie zomaar weer kan gaan domineren.

Daar waar Mercedes en Lewis Hamilton jarenlang zorgden voor de nodige voorspelbare races en uitslagen, waren het dit seizoen Red Bull Racing en Verstappen die een ongekende en nog nooit eerder vertoonde vorm van dominantie lieten zien. Slechts één keer wist er een andere auto dan de RB19 te zegevieren, toen Carlos Sainz er tijdens de Grand Prix van Singapore met de overwinning vandoor ging. Verstappen eindigde zelf uiteindelijk nog negentien zeges in 22 races, waarmee hij misschien wel het meest dominante seizoen in de historie wist te rijden.

Artikel gaat verder onder video

Iedereen sprakeloos

Het zorgt er vanzelfsprekend voor dat de Limburger alle lof ontvangt die hij verdient. Ook Glock is na afloop van het seizoen zeer lovend over de Red Bull-coureur. In zijn column voor Sky Deutschland schrijft de oud-coureur over Verstappen: "Je kunt bijna niks meer bedenken om over Verstappen te zeggen. Hij heeft dit jaar iedereen sprakeloos achtergelaten. Het voelt alsof Veerstappen elk record en alle superlatieven heeft behaald die iemand kan behalen. Hij was de coureur die geen fouten maakte", zo zegt de Duitser.

Waarschuwing voor 2024

Glock vervolgt: "Het team heeft het ook geweldig gedaan. Er waren totaal geen technische problemen. Het is ongelofelijk waar Red Bull op dit moment staat. Verstappen is naar een niveau gegaan dat uniek is. Daar kun je alleen je petje voor afnemen." De Duitser waarschuwt dat het in 2024 zomaar hetzelfde kan zijn. "Als hij dit jaar nog geen icoon is, dan gebeurt dat wel in de volgende jaren. Ik kan me goed voorstellen dat Red Bull volgend jaar wederom het voordeel heeft. Ze konden zich al vroeg op de auto van volgend jaar focussen, voornamelijk door Verstappen. Hij stond al vroeg in het seizoen een straatlengte voor."