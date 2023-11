Jan Bolscher

Dinsdag 28 november 2023 09:34

Alexander Albon heeft uit de doeken gedaan dat hij als kind geobsedeerd was door Michael Schumacher en Ferrari, en dat hij woedeaanvallen kreeg als de Duitse racelegende een race niet won.

Schumacher heeft zeven wereldkampioenschappen achter zijn naam staan en wordt door velen gezien als een van de grootste namen die ooit voet in de paddock heeft gezet. Vijf van die wereldtitels reed hij bij elkaar in dienst van Ferrari: een van de meest bekende samenwerkingen uit de geschiedenis van de sport. Deze sleepte hij achter elkaar uit het vuur tussen 2000 en 2004. Albon, geboren in 1996, zat toen als jong jochie voor de televisie.

Groot fan van Ferrari en Schumacher

De Williams-coureur ontwikkelde al op vroege leeftijd een grote liefde voor de autosport, in het bijzonder voor Schumacher en Ferrari: "Ik was een geobsedeerd kind toen ik opgroeide", vertelt Albon in de High Performance Podcast. "Een van mijn eerste woordjes was Ferrari. Ik zei dan: 'Rari'. Ik was een grote fan van Schumacher. Als Michael niet won kreeg ik enorme woedeaanvallen."

Overwinningen terugkijken

De Thaise Brit vervolgt: "Mijn moeder had een videoband met de hoogtepunten van het Formule 1-seizoen van 2021. Ik kende alle races die Michael had gewonnen dat jaar, dus als ik een slechte dag had of wat dan ook, speelde ik alle overwinningen van Michael achter elkaar af."