Redactie

Maandag 27 november 2023 20:44

Een hilarisch moment afgelopen weekend tijdens de uitzending van Sky Sports vanuit Abu Dhabi. Verslaggever Ted Kravitz ziet een jonge Ferrari-fan uit de Mercedes-paddock lopen en spreekt hem aan. De jonge fan stelt vervolgens dat Sky Sports uit Mercedes-fans bestaat, wat vervolgens zorgt voor een geïrriteerde Kravitz.

De internationale Formule 1-media moeten natuurlijk zo objectief mogelijk zijn, al lijkt dat niet altijd even goed te lukken. De Britse tak van Sky Sports krijgt regelmatig het verwijt met een gekleurde Mercedes-bril verslag te doen van alle gebeurtenissen in de koningsklasse. Zo noemde Kravitz in 2022 Lewis Hamilton een achtvoudig wereldkampioen en stelde hij dat zijn landgenoot bestolen werd tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. Die uitspraak was de druppel die de emmer deed overlopen bij Max Verstappen en Red Bull Racing. Zij besloten om het medium te boycotten tijden de Grand Prix van Mexico.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari-fan in beeld

Inmiddels is die lucht weer geklaard, maar blijft het imago van Sky Sports als zijnde Mercedes-gekleurd medium bestaan. Het zorgt voor een hilarisch moment tijdens de reportage van het afgelopen weekend. Kravitz ziet in de paddock een jonge fan met een Ferrari-pet uit de motorhome van Mercedes komen, waar hij net een foto met Russell heeft weten te bemachtigen. Op de beelden, die hier te bekijken zijn, vertelt de fan trots aan Kravitz net zijn gewenste kiekje geregeld te hebben, met de kanttekening dat hij een beetje wazig is geworden. "Dat is niet George zijn schuld, dat is je eigen schuld", spitst Kravitz de jongen toe.

Kravitz voor het blok gezet

Vervolgens merkt de verslaggever op dat de jongen het met een Ferrari-pet wist te regelen. "Ik heb het gevoel dat jij een Mercedes-fan bent!", stelt de fan vervolgens. Die opmerking lijkt het het verkeerde keelgat te schieten bij Kravitz: "Nee, ik vind geen van deze teams leuk." De fan slaat met een brede glimlach terug: "Maar je bent van Sky Sports UK, jullie supporten Mercedes bijna altijd." Kravitz - zichtbaar geïrriteerd - reageert: "Ik geef niks om wat deze teams doen. Ik doe alleen verslag. Jij bent een duidelijk een Ferrari-fan. Ik ben blij dat we dit opgelost hebben." Op Reddit lachen fans om de manier waarop Kravitz zich laat kennen. "Ted moet opnieuw nadenken over de manier waarop hij zijn voorkeuren toont als zelfs een jonge Ferrari-fan het gemakkelijk ziet. Beschamend voor hem", zo klinkt het onder meer.