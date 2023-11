Brian Van Hinthum

Maandag 27 november 2023 15:24

Toto Wolff is na het Formule 1-seizoen van 2023, waarin Mercedes uiteindelijk tweede werd in het constructeurskampioenschap, er zeker van dat Lewis Hamilton nog altijd het heilige vuur in zich heeft om zijn achtste titel te pakken. De Oostenrijker noemt de Brit zelfs 'de beste coureur ter wereld'.

Met de Grand Prix van Abu Dhabi en het veiligstellen van de tweede plaats in het constructeurskampioenschap is er een einde gekomen aan een teleurstellend seizoen van Mercedes. Na een pittige strijd met het team van Ferrari wist de formatie van Wolff ternauwernood die tweede plek veilig te stellen na een spannende middag op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Bij Mercedes wil men maar één ding: de winterstop in en hard gaan werken aan een auto die in 2024 kan gaan strijden met het team van Red Bull Racing.

Beste coureur ter wereld

Hamilton eindigde uiteindelijk als derde in het wereldkampioenschap, waarmee de man uit Stevenage officieel als 'best of the rest' bestempeld kan worden. De 38-jarige coureur heeft na wederom een verloren seizoen echter weer zijn jacht op de felbegeerde achtste wereldtitel met een jaar uit moeten stellen. Ondanks zijn leeftijd, denkt Wolff echter dat zijn coureur nog altijd bovenaan de top staat en met het juiste materiaal zeker mee kan doen om de wereldtitel: "Vanuit Lewis zijn perspectief had hij een slecht weekend. Dat doet verder niks af aan het feit dat hij de beste coureur ter wereld is", citeert RaceFans de Oostenrijker.

Goede auto geven

Hij vervolgt: "Als wij hem een goede auto kunnen geven, zal hij voor het wereldkampioenschap vechten. Daar ken ik geen twijfel over. Het is duidelijk dat wanneer je een Formule 1-auto hebt zoals wij hebben, je nooit op je gemak met de auto bent. Je hebt goede en slechte weekenden. We hebben onderaan de streep wel gezien dat wanneer Lewis iemand voor zich heeft om op te mikken en wanneer het om het winnen van races ging, de échte Lewis tot leven kwam. Wij moeten hem gewoon de auto geven", besluit Wolff.