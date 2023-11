Jan Bolscher

Zondag 26 november 2023 12:34

De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Abu Dhabi bekendgemaakt. Geen van de coureurs is op vrijdag of zaterdag tegen gridstraffen aangelopen, en dus is de uitslag van de kwalificatie ongewijzigd gebleven.

Max Verstappen legde op het Yas Marina Circuit op verrassende wijze beslag op pole positon, nadat de Nederlander moeizame vrije trainingen kende. Uiteindelijk was hij met een 1.23.445 de concurrentie te snel af. De drievoudig wereldkampioen wordt op de eerste startrij geflankeerd door Oscar Piastri en George Russell. Lando Norris, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Sergio Pérez en Pierre Gasly completeren in die volgorde de eerste helft van het startveld.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton en Sainz ver naar achteren

Op de elfde stek zien we een verrassende naam: Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur wist op zaterdag geen snelheid in zijn W14 te vinden. De Brit wordt vergezeld door Esteban Ocon. Lance Stroll en Alexander Albon stellen zich hierachter op, gevolgd door Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu en Logan Sargeant.

Startopstelling Grand Prix van Abu Dhabi