Jan Bolscher

Zaterdag 25 november 2023 18:29

Max Verstappen vertelt met een knipoog dat Helmut Marko in Abu Dhabi hopelijk heeft geleerd nooit tegen de Nederlander te wedden. De Oostenrijker is Red Bull Racing-teambaas Christian Horner 500 euro schuldig.

Verstappen kende een stroef begin van het raceweekend op het Yas Marina Circuit. Op vrijdag maakte hij weinig meters, en op zaterdagochtend was hij niet tevreden over de afstellingen van zijn RB19. Voorafgaand aan de kwalificatie was hij dan ook niet de grote favoriet voor pole position, maar bij het vallen van de vlag stond de Nederlander toch weer bovenaan de tijdenlijst. Met een 1.23.445 bleef hij onder anderen Charles Leclerc en Oscar Piastri voor.

Dure les Helmut Marko

Teambaas Christian Horner grapte na afloop over de boordradio dat hij 500 euro van Helmut Marko had gewonnen met een weddenschap. Laatstgenoemde had gedacht dat Verstappen de eerste startrij niet zou halen: "Ik denk dat zij soms voor de lol een beetje weddenschap afsluiten", vertelt Verstappen tegenover Viaplay. "Helmut had denk ik niet gedacht dat ik op de eerste rij stond, maar dat leert hem ook om nooit tegen mij te wedden. Je moet altijd voor mij wedden", klinkt het met een grote glimlach. "Dat vinden ze gewoon leuk om te doen."