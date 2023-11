Vincent Bruins

Oscar Piastri zou mogelijk zijn derde startpositie voor de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi kwijt kunnen raken. Pierre Gasly moet zich namelijk melden bij de wedstrijdleiding, nadat hij door de McLaren werd opgehouden in de kwalificatie.

Piastri maakte een wat rommelige kwalificatiesessie mee op het Yas Marina Circuit. De Australische rookie werd zesde in de eerste vrije training, tiende in de tweede training, maar vervolgens netjes derde in de laatste trainingssessie. Vervolgens tijdens de kwalificatie ging hij twee keer met de hakken over de sloot door naar het volgende gedeelte. Hij werd twaalfde in Q1 en tiende in Q2. Een goed rondje in Q3 bracht Piastri echter de derde positie, 0.337 seconden achter Max Verstappen en 0.198 seconden achter Charles Leclerc. McLaren-teamgenoot Lando Norris werd vijfde na een foutje in sector 3.

Mogelijke gridstraf

Het is echter nog niet zeker of Oscar Piastri die derde positie mag behouden. Bij het uitkomen van bocht 3 in Q3 hield hij namelijk mogelijk de Alpine van Gasly op. Piastri kreeg via de boardradio alleen maar van zijn engineer te horen wat hij met het brandstofsysteem moest doen en kreeg geen updates over wie achter hem zat. Als hij schuldig wordt bevonden van het ophouden van Gasly, dan heeft hij artikel 37.5 van de sportieve reglementen overschreden met een mogelijke gridstraf tot gevolg. Voor Gasly's rondetijd had het niet uitgemaakt, aangezien deze toch werd verwijderd vanwege het overschrijden van de track limits in bocht 1, maar bij de wedstrijdleiding van de FIA gaat het mogelijk om de actie van Piastri zelf en niet per se om de consequenties. Gasly werd eerst op het matje geroepen bij de stewards, voordat ook Piastri bericht kreeg dat hij zich moest melden.