VIDEO: Verstappen klaar met kritieken: 'Wie geeft een f*ck over hoeveel je verdient?'

Redactie

Vrijdag 24 november 2023 16:19 - Laatste update: 16:26

Max Verstappen is niet te spreken over de kritiek die zijn kant op is gekomen na het raceweekend in Las Vegas. De Nederlander was vocaal over zijn afkeer tegen het grote entertainmentgehalte in de Amerikaanse gokstad, maar volgens sommigen kon hij dat beter voor zich houden. Die stemmen zijn van mening dat de Limburger ook genoeg verdient aan al die evenementen, maar dat is volgens Verstappen geen argument. Bekijk de video hieronder of op YouTube.