Woensdag hielp Christian Horner een opmerkelijke uitspraak de wereld in, waarin de Britse teambaas vertelde dat Lewis Hamilton zijn management eerder dit jaar interesse toonde om voor Red Bull te gaan rijden. Sky Sports-verslaggever Anthony Davidson smult - hoewel inmiddels ontkend door Hamilton - van het idee.

Er sloeg woensdag laat op de avond een bom in, toen Daily Mail quotes van Horner publiceerde waarin de Brit zegt dat Hamilton eerder dit jaar - voordat hij een nieuw contract bij Mercedes ondertekende - via zijn management gesproken zou hebben met Red Bull Racing. "We hebben in de loop der jaren verschillende gesprekken gehad over de komst van Lewis. Ze hebben een paar keer contact opgenomen. De laatste keer, eerder dit jaar, was er een vraag of er interesse zou zijn", zo deed de Britse teambaas van Red Bull uit de doeken.

Vuurwerk

Inmiddels zijn de claims van Horner stellig door Hamilton ontkend: "Ik weet dat [het verhaal] vanuit Christian is gekomen. Ik heb geen idee waar hij het over heeft. Niemand, zover als ik weet, van mijn team heeft met hem gesproken. Ik heb in jaren niet met Christian gesproken", zei de Brit onder meer. Ondanks de woorden van Hamilton, fantaseert Davidson nog even verder over het idee: "Hoe verleidelijk is het voor ons allemaal om te dromen over een dergelijk scenario? Natuurlijk zou dat voor vuurwerk zorgen. Verstappen tegen Hamilton met gelijk materiaal", stelt voormalig Formule 1-coureur bij Sky Sports.

Strijd tussen de twee beste coureurs

Hij vervolgt: "We zouden het geweldig vinden in de dominante Mercedes en zouden het geweldig vinden nu Red Bull domineert. Het zou prachtig zijn om die twee tegen elkaar te zien strijden. Helaas komt ook de realist in mij naar boven die zegt dat het niet gaat gebeuren. Ik weet zeker dat Lewis Hamilton het geweldig zou vinden naast hem te rijden. Puur om de kans te hebben die achtste wereldtitel te winnen die hij zo graag wil en natuurlijk bijna pakte in Abu Dhabi in 2021. Vanuit de coureurs is het simpel. Lewis is niet bang om tegen Max te rijden en Max is niet bang om tegen Lewis te rijden. Ze denken dat ze de beste coureurs in hun vak zijn, dus waarom zouden ze bang zijn om het op te nemen tegen één van hun grootste concurrenten?"