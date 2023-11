Brian Van Hinthum

Max Verstappen won dit jaar op dominante wijze zijn derde wereldtitel in de Formule 1 en onder sommige fans wordt er vaak gezegd dat de dominantie van de Nederlander met name door de razendsnelle RB19 van de hand van Adrian Newey komt. De Britse technicus denkt dat het allemaal een stuk anders ligt.

Verstappen won dit seizoen met nog één race te gaan al achttien races en de Limburger beleeft dan ook één van de meest dominante seizoenen die de Formule 1 ooit gezien heeft. De Red Bull-coureur weet de ene na de andere zege aaneen te rijgen en wist vroeg in het kampioenschap al beslag te leggen op de wereldtitel. Hoewel er op de Nederlander absoluut geen maat lijkt te staan, wordt er vaak door fans ook gesuggereerd dat zijn prestaties grotendeels te danken zijn aan de razendsnelle RB19 die Newey gebouwd heeft.

Dominante Verstappen of RB19?

Hoewel die stelling natuurlijk deels bevestigd wordt door het feit dat Sergio Pérez in een betrekkelijk matig seizoen beslag legt op de tweede plek, vindt Newey dat het allemaal wat genuanceerder ligt. In een uitgebreid interview met de BBC vertelt hij over zijn blik op de zaak: "Je hebt een geweldige coureur, geweldige auto en geweldige motor nodig. Als één van die ingrediënten zwak is, pak je wellicht af en toe een overwinning, maar ga je het kampioenschap niet winnen", vertelt de topontwerper.

Bewondering voor Verstappen

De Brit geeft ook aan hoeveel hij Verstappen bewondert: "Ik heb het genoegen gehad om met verschillende geweldige coureurs te werken. Hun persoonlijkheden kunnen verschillen, maar ze hebben allemaal één ding gemeen: de vaardigheid om de auto te besturen terwijl je een hoop mentale reserve weet over te houden. Ze kunnen de auto besturen met genoeg capaciteit over om na te denken over zaken als de banden, hoe een race zich ontwikkelt, wanneer ze moeten pushen en wanneer niet en het omgaan met de elektronische instellingen. Max is daar behoorlijk exceptioneel in."