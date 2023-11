Jeen Grievink

Sergio Pérez finishte de F1 Grand Prix van Las Vegas als derde. Een uitstekend resultaat als je je bedenkt dat hij vanaf de elfde plek moest starten, maar toch was hij enigszins teleurgesteld. De Mexicaan had gehoopt op meer, nadat hij zelfs even aan de leiding had gereden. De tweede plek zag hij vervolgens ook in rook opgaan omdat hij zich in de allerlaatste ronde liet piepelen door Charles Leclerc.

Pérez kende een teleurstellende kwalificatie en moest daardoor vanaf de elfde positie beginnen aan de race in het gokwalhalla. Vervolgens kreeg hij ook nog te maken met wat schade bij de start, waardoor hij al snel naar binnen moest voor een nieuwe voorvleugel. Toch vocht hij zich daarna terug in de wedstrijd en wist hij zelfs even aan de leiding te komen. Een overwinning was wellicht iets te veel van het goede, maar de tweede plaats leek realistisch. Alles verliep voorspoedig, maar in de absolute slotfase werd hij toch nog ingehaald door Leclerc. Na afloop verklaarde Pérez dat hij niet had verwacht dat de Ferrari nog zo dichtbij zou zitten.

Pérez vocht zich door het veld

Bij interviewer David Coulthard blikt Pérez terug op zijn allereerste race in Vegas. "Het was een lastig begin, we hadden veel schade aan de voorvleugel. Daarna pakte ik er één voor één en ging het goed, ik had ook veel snelheid in de eerste stint. Ik wist Charles in te halen, maar ik kon niet bij hem wegrijden. Ik had te veel last van de wind aan de voorkant", zo vertelde de Red Bull-coureur.

Pérez had Leclerc niet verwacht in slotfase

Pérez lag even aan de leiding, maar zag al dat Verstappen bezig was om flink wat verloren terrein goed te maken. "Daarna kwam Max, die pakte ons allebei", zo vertelt Pérez over de laatste fase van de race. In de allerlaatste ronde werd hij vervolgens ook nog eens verrast door Leclerc. "Aan het einde met Charles, ik had niet verwacht dat hij er zou zitten. Hij heeft het goed gedaan en datzelfde geldt voor Max", aldus de Mexicaan.