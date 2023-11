Brian Van Hinthum

Max Verstappen en Esteban Ocon zijn vanuit het verleden natuurlijk al geen al te beste vrienden en in de relatie tussen het tweetal is vrijdag in Las Vegas een nieuwe deuk gekomen. Het duo kreeg het tijdens de kwalificatie op de baan aan de stok en beide heren lieten zich daar vocaal over uit op de boardradio.

Dat Verstappen en Ocon nog ooit beste vrienden gaan worden, dat lijkt inmiddels toch wel uitgesloten. Het tweetal liep natuurlijk een flinke deuk in de onderlinge verstandhouding op tijdens de Grand Prix van Brazilië in van 2018. Ocon probeerde zich bij raceleider Verstappen te ontdoen van een rondje achterstand op het circuit van Interlagos. Dat deed de Fransman echter wel erg agressief, waarna het tweetal elkaar bij het ingaan van de eerste bocht raakte, Verstappen in de rondte ging en zijn overwinning in rook zag opgaan.

Nieuw hoofdstuk

Na afloop van de race zagen we hoe de withete Limburger verhaal kwam halen bij Ocon en hem zelfs een duw gaf in de paddock. Vijf jaar later heeft het tweetal elkaar weer in bocht één gevonden in Las Vegas. Verstappen probeerde de Alpine-coureur tijdens het ingaan van de eerste bocht in te halen, iets wat er niet inging bij de Franse coureur. "Dat is gewoon een grap! Verstappen duikt bocht één in als een gek", rapporteert hij op de boardradio aan zijn team. De Nederlander - op zijn beurt - ziet de hele situatie tóch iets anders: "Wat een stomme idioot!" Voorlopig is er verder nog geen eventueel onderzoek naar de situatie.