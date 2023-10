Remy Ramjiawan

Dinsdag 31 oktober 2023 10:09 - Laatste update: 10:09

Volgens Helmut Marko is de fout van Sergio Pérez in de eerste bocht echt te scharen onder de noemer 'race-incident'. De Oostenrijker is in 2023 vrij hard geweest voor de Mexicaanse coureur, maar pleit hem vrij van het voorval in zijn thuisrace. Yuki Tsunoda, die hetzelfde overkwam in gevecht met Oscar Piastri, krijgt wel de volle laag van de adviseur van het team.

'Checo' bevindt zich in een moeilijke fase van zijn carriere. De 33-jarige Mexicaan beschikt over de snelste auto, maar kan in 2023 lang niet hetzelfde uit het materiaal halen als teamgenoot Max Verstappen. Toch hoeft Pérez het kampioenschap niet binnen te halen, het gaat het team meer om de tweede plek in het klassement voor de coureurs. Pérez zelf heeft zich aan het begin van het jaar wel toegelegd op de wereldtitel en zich daar vermoedelijk te veel druk opgelegd. Vanaf de race in Miami kwam Pérez echter in een neerwaartse spiraal terecht en daar is hij nog steeds niet helemaal van hersteld.

Race-incident

Wat betreft het incident in de openingsronde van de race in Mexico, is Marko bij Motorsport.com duidelijk. "Of het een fout was? Ik zou vooral zeggen een race-incident. Hij had een veel betere start dan [Carlos] Sainz en lag eigenlijk ook al voor [Charles] Leclerc, waardoor het ongelukkig was dat ze elkaar raakten." De schade was daarna duidelijk te zien, maar Pérez wist zelfs in de pitbox niet van opgeven. "Toen hij in de pitbox nog in zijn auto zat, wilde hij trouwens ook nog heel graag door, maar dat ging niet meer. Er zat niet alleen een groot gat in de sidepod, maar ook enkele essentiële onderdelen van de auto waren beschadigd."

Tsunoda maakte drie 'domme' fouten

Ook op AlphaTauri-coureur Tsunoda ligt er wat druk. De Japanner zag Daniel Ricciardo dit weekend in de top vijf kwalificeren en dus moest hij ook presteren. Daarbij beging dezelfde fout als Pérez, maar dan op Piastri. "Daniel heeft een superrace gereden. Als de Grand Prix nog een rondje langer was geweest, dan had hij [George] Russell nog gepakt. Het laat ook zien hoe snel de AlphaTauri-auto tegenwoordig kan zijn. Yuki was ook snel, alleen hij heeft niet één maar drie domme fouten gemaakt. Hij had gewoon als achtste moeten finishen", aldus Marko.

