Verstappen met hakken over de sloot naar zege in VS na intens duel met Hamilton

Max Verstappen heeft met de nodige moeite de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. De Nederlander werd in de slotfase flink opgejaagd door Lewis Hamilton, maar had net genoeg marge om de overwinning naar zich toe te trekken. De derde plek was er uiteindelijk voor Lando Norris.

Leclerc begon in Texas vanaf pole position, maar de Ferrari-coureur moest zich al snel gewonnen geven aan Norris, die de leiding overnam en direct een gaatje wist te trekken. Verstappen wist bij de start één plekje te winnen en sloot aan achter Hamilton, die op zijn beurt weer de twee Ferrari's voor zijn neus had. Piastri kende ook een goed begin, want de Australiër won direct meerdere plekken en had zelfs heel even een kans om Verstappen aan te vallen. Hier slaagde hij echter niet in en zodoende moest hij nog even genoegen nemen met de zesde positie. Daarachter waren ook Russell, Ocon en Pérez flink in gevecht.

Hamilton verslaat Ferrari's, Ocon en Piastri vallen uit

Hamilton wist na enkele ronden een plekje te winnen en ging voorbij aan Sainz. Met behulp van de DRS ging hij aan de Spanjaard voorbij op het rechte stuk. Hierdoor klom de Brit op naar de derde positie. Een ronde later sloeg ook Verstappen toe bij Sainz, die duidelijk snelheid aan het verliezen was. Dat gold ook voor Leclerc, want Hamilton sloot niet veel later al aan op de staart van de Monegask. Op het eerste beste rechte stuk sloeg de zevenvoudig wereldkampioen toe en klom hij verder op richting de tweede positie. Op datzelfde moment kreeg Ocon te horen dat hij zijn auto terug moest te trekken uit de race, nadat hij aan het begin van de race contact had gemaakt met Piastri. De Fransman werd de eerste uitvaller. Kort daarna volgde ook Piastri zelf, want ook zijn auto had blijkbaar schade opgelopen.

Verstappen duikt als eerste van top naar binnen voor pitstop

Verstappen opende vervolgens zijn jacht op Leclerc, maar moest wat meer geduld hebben dan hij aanvankelijk gedacht had. Uiteindelijk slaagde hij er wel in de Ferrari voorbij te gaan, maar op dat moment had Hamilton al een gat van een kleine vijf seconden gecreëerd. Verstappen koos er daarom ook voor om als eerste van de kop naar binnen te komen voor een bandenwissel. De Nederlander ging naar wederom een set van de mediums, waardoor hij minstens een tweestopper moest gaan maken. De rest van kop, met uitzondering van Hamilton en Leclerc, dook kort daarna ook naar binnen.

Teams beginnen tactisch steekspel

Hamilton en Leclerc gingen pas enkele ronden later naar binnen, wat er op zou kunnen duiden dat zij voor een éénstopper probeerde te gaan. Datzelfde gold ook voor Norris, al was hij wel erg vroeg binnen om een éénstopper te kunnen riskeren. Het beloofde zodoende vooral een tactisch steekspel te worden in de tweede helft van de race. Ongeveer halverwege nam Verstappen de leiding over op de medium band. Hij ging aan de binnenkant voorbij aan Norris, die op de harde band stond.

Hamilton tijdelijk aan de leiding na stops Norris en Verstappen

De McLaren-coureur liet vervolgens ook vrij snel zijn éénstop-mogelijkheid varen en koos voor een tweede stop, wederom een wissel naar de harde compound. Hierdoor kwam hij als zesde weer terug op de baan. Verstappen counterde door ook naar binnen te komen. Hij wisselde ook naar de harde band. Hij kwam voor Norris weer terug de baan op, maar het was Hamilton die de leiding overnam, gevolgd door Pérez, Leclerc en daarna Verstappen en Norris. Pérez moest van dit groepje echter nog een stop maken.

Hamilton begint jacht op potentiële overwinning

Het beloofde een spannend slot te worden toen ook Hamilton naar binnen dook voor zijn tweede stop. Hij wisselde naar een hagelnieuwe set van de mediums en kwam zo'n acht seconden achter leider Verstappen op de baan. De Nederlander reed echter al enkele ronden op de harde band, waardoor Hamilton een voordeel zou moeten hebben. De Mercedes had duidelijk de snelheid te pakken aan het begin van de stint, want Leclerc was al snel het eerste slachtoffer, waardoor Hamilton opklom richting de podiumplekken.

Verstappen wint na bloedstollend slot met Hamilton

Het volgende doel was Norris, die op plek twee reed. De McLaren gaf zich niet zo makkelijk gewonnen, maar in ronde 49 moest Norris zich toch gewonnen geven. Hamilton moest vervolgens nog een gat van van ruim vijf seconden goed maken op Verstappen, iets dat met nog zeven ronden op de teller te optimistisch bleek. Hamilton kwam net iets tekort om Verstappen aan te vallen in de absolute slotfase van de wedstrijd, ondanks de remproblemen bij de Nederlander. De Brit kwam bijzonder dichtbij, maar kwam één of twee ronden tekort om zijn eerste overwinning van het seizoen te boeken.