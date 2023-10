Duitse politiek wil race terug op kalender, Vettel geeft het weinig kans

Jordy Stuivenberg

Vrijdag 20 oktober 2023 10:40

De Grand Prix van Duitsland zou in de toekomst terug kunnen keren op de Formule 1-kalender. Hoewel met Nico Hülkenberg slechts één Duitse coureur actief is, lijkt de politiek er klaar voor.

De interesse in de Formule 1 in Duitsland is eigenlijk al sinds het pensioen van Michael Schumacher steeds minder geworden. Daar konden ook Sebastian Vettel en Nico Rosberg met hun wereldtitels geen verandering in brengen. Dat maakt het financieel compleet onaantrekkelijk om een Grand Prix te organiseren voor circuits als Hockenheim of de Nürburgring.

Vettel pessimistisch

Vettel reageerde deze week nog op het ontbreken van een Duitse Grand Prix op de Formule 1-kalender. "Ik denk dat het nog lang zal duren voor er weer een Duitse Grand Prix verreden wordt. Dat is ontzettend jammer, al begrijp ik het wel", zo wordt hij geciteerd door persagentschap SID. "De Duitse auto-industrie zou het doorslaggevende zetje kunnen geven, maar we zijn verpest en verwend door ons succes."

Politieke steun

In Berlijn gaan echter stemmen op om vanuit de politiek steun te geven aan jong autosporttalent en de Duitse Grand Prix nieuw leven in te blazen, zo meldt Bild. De plannen zijn afkomstig van de Freie Demokratische Partei. "Ons doel is om een signaal af te geven en een discussie te starten", zegt woordvoerder Philipp Harteweg. "Wij zijn er voorstander van dat de race terugkeert naar Duitsland."