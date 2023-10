Jeen Grievink

Vrijdag 6 oktober 2023

De scheidsrechterlijke dwaling in het duel tussen Tottenham Hotspur en Liverpool ging de hele wereld over en bereikte ook de Formule 1-paddock. Volgens Pierre Gasly, die een fervent PSG-aanhanger is, heeft de dwaling behoorlijk veel weg van de gebeurtenissen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi 2021.

Luis Díaz dacht Liverpool op een 0-1 voorsprong te zetten in de wedstrijd tegen Tottenham afgelopen zaterdag, maar de scheidsrechter stak zijn vlag in de lucht wegens buitenspel. De VAR, ofwel de videoscheidsrechter, werd erbij betrokken en mocht uitsluitsel gaan geven: wel of geen buitenspel voor Díaz? Na de beelden te hebben bekeken, kwam de VAR tot de conclusie dat het geen buitenspel was en dat het doelpunt daarom geldig verklaard moet worden. Deze boodschap werd echter niet helder doorgespeeld richting scheidsrechter Simon Hooper. Deze gaf een vrije trap aan Tottenham. Geen doelpunt dus. Een dure vergissing, want uiteindelijk verloop Liverpool de beladen wedstrijd met 2-1.

Situatie Liverpool vergelijkbaar met die van Verstappen

Na afloop barstte de chaos los en werd er zelfs geopperd de wedstrijd opnieuw te spelen. De arbitrale blunder ging de hele wereld over en bereikte ook de paddock van de Formule 1. Daar werd al snel de vergelijking getrokken met Abu Dhabi 2021, waar Max Verstappen de wedstrijd wist te winnen nadat de wedstrijdleiding hem op controversiële wijze achter Lewis Hamilton - toen nog leider van de wedstrijd - liet plaatsnemen bij de herstart. Verstappen won zodoende niet alleen de wedstrijd, maar ook het coureurskampioenschap. De manier waarop de Nederlander wist te winnen, werd na afloop nog maandenlang besproken. Gasly ziet dan ook gelijkenissen tussen Liverpool en Verstappen.

Opmerkingen gemaakt over Abu Dhabi 2021

"De situatie bij Liverpool was een beetje een verrassing en zeker een gespreksonderwerp tijdens het weekend", zo vertelt hij bij Sky Sports in Qatar. "We hadden gisterenavond een gesprek erover en er werden opmerkingen gemaakt over Abu Dhabi 2021. Het is sport en scheidsrechters maken ook fouten. Het is moeilijk te slikken als je aan de verkeerde kant staat. Maar het is sport, ook al zou het soms niet moeten gebeuren, toch gebeurt het."