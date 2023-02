Redactie

Mick Schumacher zal in 2023 niet alleen de reservecoureur van Mercedes zijn, ook het team van McLaren kan in het nieuwe seizoen een beroep op de 23-jarige Duitser doen.

Schumacher zag een voorlopig einde aan zijn actieve Formule 1-carrière eraan komen in 2022. Het team van Haas koos voor veteraan Nico Hülkenberg om samen met Kevin Magnussen de renstal op sleeptouw te nemen. Al snel na de bekendmaking van het afscheid, kwamen er geluiden op dat Schumi misschien te snel was afgeschreven. Mercedes sprong in de bres en bood de zoon van zevenvoudig kampioen Michael Schumacher een rol als reservecoureur aan. McLaren bevestigt dat de 23-jarige Duitser in 2023 misschien ook nog in een oranje overall te zien zal zijn.

MickLaren

Ondanks dat Schumacher dit jaar geen vaste waarde op de grid is, is hij nog altijd populair onder de fans. Die hebben gereageerd op het nieuws dat Schumi ook bij McLaren actief zal zijn. Een geboorte van 'MickLaren' lijkt dan ook in de maak.

Full circle. 🤗 McLaren Team Principal Andrea Stella worked closely with Mick’s father, the legendary Michael Schumacher, as his Performance Engineer. 🤝 — McLaren (@McLarenF1) February 1, 2023

I stod this close to a Mclaren driver this weekend without even knowing it😭🥰 pic.twitter.com/OCbLbSuHKg — Fanny Ståhl (@FannyyStaahl) February 1, 2023

This just looks so right!!! Welcome Mick! — Scott Houghton (@McLarenCollectr) February 1, 2023

Should we also say thank you to Mercedes and Schumacher? — Filippos McLaren (@F1lippos) February 1, 2023

From no team to two teams..life plays funny games — Arun Bhardwaj (@incrediblearun) February 1, 2023

A Schumacher in a McLaren!? Never thought I'd see that! Welcome, Mick! 🧡👊 — Kenny Geauvreau (@BonzoKEN) February 1, 2023

Great news! Fingers crossed he gets to show his talent 🤞 — Toby Nixon (@tnixon29) February 1, 2023

mercedes really took care of him huh — ash🗑 danke seb (@vettowel) February 1, 2023

Wow! Mick is taking up his role as the new Devries 😅 All the best to him. — Winnie Njuguna (@shikoWinnie) February 1, 2023

Mclaren is literally just a PR team😭 — ajaib ☬ (@whoisajaib) February 1, 2023

The new De Vries — Lucero (@lucelopez10) February 1, 2023

