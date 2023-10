Brian Van Hinthum

De Premier League-wedstrijd voetbal tussen Tottenham Hotspur en Liverpool werd het afgelopen weekend een grote bom van controverse wegens een onverklaarbare afgekeurde goal van Liverpool-aanvaller Luis Diaz. In de Formule 1-paddock wordt de beladen Grand Prix van Abu Dhabi uit 2021 door Pierre Gasly erbij gehaald.

De voetbalwedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Liverpool [2-1] werd afgelopen zaterdag een grote rel in het Verenigd Koninkrijk. Vlak nadat Liverpool een rode kaart ontving in de 26e minuut, maakte aanvaller Diaz de 0-1 voor het team van Jürgen Klopp. Het doelpunt werd echter door de assistent-scheidsrechter afgevlagd wegens vermeend buitenspel, al viel op de beelden daarna al vrij snel te zien dat de Colombiaanse spits duidelijk geen buitenspel stond en het doelpunt dus gewoon diende te tellen.

Abu Dhabi

Geen probleem, zou je zeggen. Er is immers een Video Assistant Referee [VAR] om fouten op het veld te corrigeren. De VAR van dienst gaf dankzij een persoonlijke vergissing echter al vrij snel te kennen dat de check over was en daarmee werd geïmpliceerd dat het inderdaad buitenspel was van Diaz. Daarmee was een forse rel geboren en Gasly ziet gelijkenissen met de Abu Dhabi-rel van 2021, waarbij toenmalig wedstrijdleider Michael Masi vanuit de stewardskamer een aantal discutabele beslissingen maakte. Het zorgde voor de eerste wereldtitel van Max Verstappen.

Hoort bij sport

De Fransman zegt in gesprek met Sky Sports daarover het volgende: "De situatie bij Liverpool was een beetje een verrassing en zeker één van de grotere onderwerpen van afgelopen weekend. We hadden het er gisteravond over en toen werden er ook opmerkingen gemaakt Abu Dhabi 2021", vertelt Gasly. "Het is sport. Ook officals maken fouten. Het is natuurlijk zwaar om dat te slikken wanneer je aan de verkeerde kant staat", doelt hij in dit geval op Liverpool en Lewis Hamilton. "Maar uiteindelijk is het sport. Ook al moet het niet gebeuren, het gebeurt soms."