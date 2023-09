Jeen Grievink

Dinsdag 19 september 2023 15:33 - Laatste update: 15:33

George Russell zette afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van Singapore alles op alles om de overwinning te pakken, maar crashte in de absolute slotfase. De Brit maakte een fout en klapte in de muur. Lewis Hamilton, die op dat moment pal achter zijn teamgenoot reed, neemt zijn collega niets kwalijk. Hij is zelfs bereid zijn ervaring te gebruiken om Russell verder te laten groeien als coureur.

Nu Red Bull Racing voor de verandering eens niet vooraan meedeed, roken andere teams hun kans in Singapore. Ferrari, McLaren en Mercedes hadden allen hun pijlen gericht op het binnenhalen van die felbegeerde overwinning. Eerstgenoemde had de beste papieren, want Carlos Sainz kwalificeerde zich op pole position, met teamgenoot Charles Leclerc vlak achter zich. Mercedes probeerde echter met de strategie wat uit te richten tegen de Scuderia en slaagde hier bijna in. Russell kwam in de slotronden steeds dichterbij aan Sainz, maar in de absolute slotfase maakte hij een fout en klapte hij in de muur. Hamilton, die op dat moment op de staart zat van zijn teamgenoot, zag het van dichtbij gebeuren en neemt Russell niets kwalijk.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton noemt crash Russell "heel ongelukkig"

"We proberen allemaal tot op de millimeter perfect te zijn en het is heel, heel makkelijk om fouten te maken", zo vertelde hij na afloop van de race bij de pers. "Het overkomt ons allemaal heel makkelijk in die positie waar George in zat. Hij reed het gehele weekend fenomenaal, dus het was heel ongelukkig voor hem om in die laatste ronde zo te eindigen." Hoewel Hamilton graag had gezien dat Mercedes in Singapore haar eerste zege van het seizoen had geboekt, neemt hij Russell niets kwalijk. Hij denkt dan ook dat zijn jongere teamgenoot er wel weer bovenop komt. En mocht Russell daar de hulp van de zevenvoudig wereldkampioen voor nodig hebben, dan staat Hamilton daar voor open, zo zegt hij.

Hamilton biedt ervaring aan om Russell te helpen

"Hij zal doorgaan met groeien en verbeteren", zo vervolgt Hamilton zijn terugblik op de crash van Russell. "Ik weet dat hij sterker en sneller zal worden. En als er een manier is waarop ik hem kan helpen hierin de komende jaren.... Ik heb veel ervaring, ik ben hier al een lange tijd. Een race aan elkaar knopen is niet zo makkelijk, maar de race is het moment waarop ik wel het meest comfortabel ben op de baan. Het gaat erom dat je je hoofd naar beneden houdt."