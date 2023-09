Vincent Bruins

Rinus VeeKay behaalde afgelopen zondag een negentiende toptienklassering uit zijn carrière in de IndyCar Series. De Nederlander leverde een snaarstrakke wedstrijd af op Portland International Raceway en besloot met een zwaarbevochten en keurige zesde plek.

Aan de kop van het veld werd de race gedomineerd door Álex Palou die met nog een race te gaan het kampioenschap al wist binnen te slepen. Daarachter werd er fel gestreden om belangrijke posities en daar wist VeeKay zich goed in te mengen. De coureur van Ed Carpenter Racing maakte op een nieuw setje banden een aantal fraaie inhaalacties op onder andere Scott McLaughlin, Graham Rahal en Marcus Ericsson om zo op te schuiven naar de zesde plek, zijn beste finish tot nu toe van 2023. De seizoensfinale zal aankomend weekend verreden worden op Laguna Seca.

Prachtresultaat

"Een toprace," zo liet een blije VeeKay weten vanuit Portland, Oregon. "Ik ben echt heel tevreden. Het gehele weekend zat de snelheid er al goed in. Vanaf het moment dat we hier aankwamen, merkten we dat de harde band ons erg goed lag. Ik baalde ervan dat ik op 0,02 seconden de Fast Twelve-sessie miste tijdens de kwalificatie op zaterdag, maar we wisten dat we een goede raceauto hadden. Nadat we de zachte band in de eerste stint hadden gebruikt, waren we daar van af en konden we aanvallen. De auto was echt fantastisch, precies zoals ik 'm wil hebben. Ik ben het team dankbaar dat ze voor deze race de onderste steen boven hebben gekregen en wij zo'n prachtresultaat konden boeken, nota bene in de thuisrace van onze hoofdsponsor BitNile."

Winterpauze

"Op dit resultaat kunnen we bouwen," vervolgde de 22-jarige Hoofddorper. "Het geeft een ontzettend goed gevoel om de aanstaande winterpauze mee in te gaan. Gelukkig komt er nog één wedstrijd voor we het jaar besluiten - Laguna Seca ligt mij persoonlijk erg goed, ik won er twee keer in de Indy Lights in 2019, maar het team heeft het er historisch gezien wat lastiger. Hopelijk kunnen we na dit sterke resultaat in Portland direct ook afrekenen met de lastige reeks op Laguna, om het seizoen met hoogtepunten te besluiten."