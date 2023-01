Ian Parkes & Brian van Hinthum

Lewis Hamilton houdt er naast zijn Formule 1-activiteiten ook nog een hoop andere hobby's op na en dat zorgt ervoor dat hij tussen races door vaak de hele wereld over reist. Toto Wolff vindt het bewonderenswaardig dat Hamilton altijd topfit is, ondanks de vele vluchten die hij over de wereld maakt. Daarbij onthult hij een mooie anekdote over Niki Lauda.

Het contract van Hamilton loopt na 2023 op zijn einde, maar de Britse coureur is nog altijd niet klaar met het racen in de Formule 1. Hoewel de man uit Stevenage aan het begin van het 2024-seizoen inmiddels 39 jaar oud zal zijn, is hij vastberaden om zijn carrière in de koningsklasse te verlengen. Wolff onthulde eerder al dat hij de verwachting had dat Hamilton verder wil met het team en de nummer zes in het wereldkampioen bevestigde later na een uitgebreid interview met verschillende media ook dat hij inderdaad gaat verlengen.

Lange reizen

De prioriteit van Hamilton ligt dus nog altijd bij het racen, al houdt hij er ook de nodige hobby's naast het racen erop na. Het zorgde er in 2022 bijvoorbeeld eens voor dat hij tussen de races in Mexico-Stad en São Paulo door ook nog even op bezoek ging in Las Vegas en Rio de Janero om onder meer de nieuwe race in de gokstad te promoten en zijn Braziliaanse ereburgerschap in ontvangst te nemen. "Toen we elkaar ontmoetten had ik hetzelfde gevoel. Hoe is dat mogelijk?" zegt Wolff over de hoeveelheden kilometers die Hamilton aflegt.

Singapore en Niki Lauda

Hij herinnert zich de bizarre pole position van Hamilton in Singapore in 2018. "Ik weet nog dat Niki [Lauda] voor die ongekende prestatie tegen mij zei dat Lewis bijna de hele wereld over had gereisd. Hij was in Shanghai om zijn modecollectie te lanceren, ging naar Los Angeles, ging naar New York, daarna terug naar Londen en toen naar Singapore. Niki vroeg aan mij waarom ik dat toestond. Ik zei: 'Laten we wachten en zien hoe het loopt'." Uiteindelijk reed Hamilton toen één van zijn beste rondjes ooit.

