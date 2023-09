Hoe laat begint het raceweekend voor de Grand Prix van Italië?

Jeen Grievink

Vrijdag 1 september 2023 06:56

De Formule 1 Grand Prix van Italië staat dit weekend op het programma op het Autodromo Nazionale Monza in Lombardije. Het belooft een zonovergoten evenement te worden en Max Verstappen kan zondag een nieuw record neerzetten als coureur met de meest opeenvolgende overwinningen ooit in de Formule 1. Maar hoe laat beginnen de racesessies? Je ziet het in onderstaand tijdschema.

Waar we vorig weekend nog vrijwel enkel oranje-fans op de tribunes zagen in Zandvoort, zullen deze nu plaats moeten maken voor de welbekende Tifosi. Deze hondstrouwe achterban komt ieder jaar weer in groten getale richting het circuit van Monza om hun helden van Ferrari toe te juichen. Dit jaar moeten ze wellicht iets harder schreeuwen om Charles Leclerc en Carlos Sainz richting een goed resultaat te krijgen, want de Scuderia draait absoluut geen vlekkeloos seizoen. Verstappen en Red Bull daarentegen rijden de pannen van het dak. Mocht Verstappen tijdens de Grand Prix van Italië wederom als winnaar over de streep komen, dan kroont hij zich tot dé coureur met de meest opeenvolgende overwinningen ooit in de Formule 1.

Vandaag eerste en tweede vrije training op Monza

Om te kijken waar iedereen staat en om de auto's in het juiste window te krijgen, zullen de coureurs vandaag eerst tweemaal het 5,793 km lange circuit opgaan voor een vrije training. In beide gevallen duurt deze oefensessie een uur. De eerste vrije training vindt plaats tussen 13:30 uur en 14:30 uur. Daarna hebben de teams en coureurs even pauze, alvorens ze tussen 17:00 uur en 18:00 uur wederom aan de bak mogen voor de tweede vrije training. Deze vrije trainingen zijn live te volgen voor de mensen met een abonnement bij F1 TV Pro of Viaplay. Uiteraard zijn de oefensessies ook te volgen via het liveblog van GPFans.

Tijdschema vrijdagtrainingen Formule 1 Grand Prix Italië

Eerste vrije training | 13:30u - 14:30u

Tweede vrije training | 17:00u - 18:00u