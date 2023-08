VeeKay maakt negen posities goed op oval van Gateway: "Heb het maximale eruitgehaald"

Vincent Bruins

Maandag 28 augustus 2023 20:51

Rinus VeeKay kwam afgelopen zondag in actie in de IndyCar-race op World Wide Technology Raceway, beter bekend als de oval van Gateway. De Nederlander maakte maar liefst negen plekken goed op jacht naar de elfde finishpositie.

VeeKay kwalificeerde zich als twintigste van 28 deelnemers voor de vijftiende wedstrijd van het seizoen. Hij klom naar de zeventiende plaats voor de eerste neutralisatie. Na de herstart begon hij verder naar voren te komen en hij mengde zich op een gegeven moment in de strijd om een top tien-klassering. Uiteindelijk kwam de coureur van Ed Carpenter Racing als elfde over de streep. De race van 523 kilometer werd gewonnen door Scott Dixon die zo zijn titelkansen in leven houdt. Kampioenschapsleider Álex Palou moest het doen met de zevende stek.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dutch Grand Prix verbreekt record: hoogste aantal inhaalacties ooit tijdens F1-race

Tevreden met eigen optreden

"Wederom een goede race, na de lastige kwalificatie had ik dat niet helemaal verwacht," vertelde VeeKay vanuit St. Louis, Missouri. "Met een twintigste startplaats kunnen we concluderen dat de pace er tijdens de kwalificatie niet in zat, maar gelukkig wist ik gedurende de race zelf naar voren te komen. Bij zowel de start van de race als bij de herstarts heb ik toe kunnen slaan door inhaalmanoeuvres te maken. Voor de rest was het zaak om uit de problemen te blijven. Tijdens de race bleek het namelijk moeilijk om op pure snelheid tegenstanders in te halen. Op Gateway maakt iedereen gebruik van dezelfde lijn en is er veel dirty air, waardoor het voornamelijk een wedstrijd is waarin mensen elkaar volgen."

"Ik ben tevreden met mijn eigen optreden en de daaruit voortgekomen elfde plaats, ik kan met recht zeggen dat ik het maximale eruit heb gehaald," aldus de 22-jarige Hoofddorper. "De focus gaat nu naar de laatste twee wedstrijden. Allereerst Portland, waarvoor ik zeer gemotiveerd ben om weer een goed resultaat te scoren." De Grand Prix of Portland staat op de planning voor aankomende zondag 3 september. Om 21:30 Nederlandse tijd wordt er met de groene vlag gezwaaid.