Remy Ramjiawan

Maandag 28 augustus 2023 13:32

Voor Formule 1-coryfee Peter Windsor past de overwinning van Max Verstappen in Zandvoort in het rijtje van Jack Brabham en Juan Manuel Fangio. De tweevoudig kampioen moest op alle veranderlijke omstandigheden reageren en in de laatste fase nog Fernando Alonso van zich afhouden, maar wist uiteindelijk de overwinning voor het thuispubliek over de streep te trekken.

Verstappen vertrok de Dutch Grand Prix vanaf pole position, maar aan het einde van de eerste ronde koos teamgenoot Sergio Pérez ervoor om over te stappen naar de intermediates. Dat bleek achteraf de beste keuze te zijn, want toen Verstappen (een ronde later) de pitbox uitkwam, moest de Nederlander de achterstand op zijn teamgenoot goed maken. Verstappen kwam als vijfde weer de baan op en toen hij zich eenmaal het opgewerkt naar P2, toen kwamen de ronden waarin gestampt werd. Een voorsprong van tien seconden werd binnen een mum van tijd teruggebracht naar vier seconden en de Nederlander gaf 'Checo' een koekje van eigen deeg, door de Mexicaan ditmaal te undercutten. Aan het einde van de race kwam de rode vlag in het spel en na de neutralisatie was het Fernando Alonso die nog wel een poging wilde doen om de leiding te nemen, maar dat lukte uiteindelijk niet.

Artikel gaat verder onder video

Druk van Alonso in eindfase

Op zijn eigen YouTube-kanaal analyseert Windsor de wedstrijd van Verstappen en daarin vergelijkt hij hem met grootheden uit het verleden. "Verstappen heeft één uitzonderlijke kwaliteit en dat is dat hij doet wat hij wil: 'Ik hou me vast aan mijn rondetijden en neem maar wat risico om mij in te halen'", zo wijst Windsor naar de eindfase waarin Alonso dicht op de achterkant van de RB19 van Verstappen zat. 'In die eerste paar ronden wist hij Max prima bij te houden en ik vermoed dat Verstappen zich daar erg oncomfortabel bij voelde."

Mexico misschien niet blij met undercut

Toen Pérez de koppositie in handen had, was het Verstappen die het gat met rasse schreden aan het verkleinen was. "Max lag weliswaar erachter, maar hij was per ronden een paar seconden sneller." Uiteindelijk koos de Nederlander ervoor om eerder dan zijn teamgenoot de pitbox in te gaan om een setje droogweerbanden op te halen. Christian Horner heeft uitgelegd dat het team geen andere optie zag. Als ze voor Pérez boven Verstappen hadden gekozen, dan kwam de overwinning wellicht in gevaar. "Die beslissing is vast goed gevallen in Mexico. Of het nu uiteindelijk van tevoren is bedacht of niet, Verstappen deed het gewoon fantastisch en kon vooraan weer zijn normale routine oppakken." Uiteindelijk was Verstappen de omstandigheden de baas en Windsor trekt de vergelijking: "Het was een prachtige zege, in de stijl van Brabham en Fangio."