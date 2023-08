Vincent Bruins

Dilano van 't Hoff overleed vorige maand na een afschuwelijk ongeluk op Circuit de Spa-Francorchamps. De Nederlander werd in de regenrace hard in de zijkant geraakt door Adam Fitzgerald. De coureur van team RPM liep zelf ook zware verwondingen op en vertelt nu over de crash.

Begin juli stond de Formula Regional European Championship by Alpine in het voorprogramma van de 24 Uur van Spa. Op een natte zaterdagochtend deden de jonge talenten mee aan hun tweede race van het weekend. In de slotfase regende het erg hard, maar toch werd besloten om te hervatten na een Safety Car-periode voor een ander incident. Tim Tramnitz spinde bovenop Raidillon, maar werd ontweken. Middenin het veld echter ging ook Van 't Hoff in de rondte. Fitzgerald kon geen kant op en reed op volle snelheid in de zijkant van de oranje MP Motorsport-bolide.

Gebroken rug

De Ier liep zelf ook ernstige verwondingen op. "Het gebeurde allemaal zo snel, ik heb niet eens de kans gekregen om te reageren voor de impact," vertelde Fitzgerald tegenover Feeder Series. "Het team heeft me verteld dat ik geen kans had om op de rem te staan, voordat ik contact maakte met Dilano's auto. Ik herinner me niet veel vanaf dat moment, behalve de pijn. Het kwam als een verrassing dat de adrenaline niks deed. Het was alsof iemand met een voorhamer op mijn onderrug had geslagen. Het voelde als de meest ondragelijke pijn. Ik had niet eens door dat mijn elleboog was gebroken, dat er een breuk in mijn borstbeen zat, dat ik mijn hiel had gekneusd evenals mijn andere elleboog... Ik voelde daar niets van, omdat alle pijn in mijn rug zat."

Nul zicht

De race had nooit herstart mogen worden, vindt Fitzgerald: "Je hebt eerst Eau Rouge naar links en daarna Raidillon naar rechts," zo legde hij uit. "De kerb aan de linkerkant die je als eerste neemt, die zag ik niet eens. Ik miste die compleet en ik ging bijna over het gras door Raidillon, omdat ik gewoon niet kon zien waar de kerb lag. Er was nul zicht en het ging van kwaad tot erger, toen mijn vizier besloeg. De race had 100% gestopt moeten worden, het was veel te gevaarlijk. Als iemand voor je spinde, had je absoluut geen enkele kans om het te zien en te ontwijken. En dat is wat er is gebeurd. Het is ongelooflijk triest wat er is gebeurd, ik heb er nog steeds geen woorden voor voor hem en zijn familie."