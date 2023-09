Brian Van Hinthum

Het is alweer twee maanden geleden dat de motorsportwereld in diepe rouw werd ondergedompeld na het overlijden van de Nederlandse Dilano van 't Hoff. Sami Meguetounif, teamgenoot van Van 't Hoff, heeft nu een prachtig eerbetoon voor zijn overleden racemaat tentoongesteld.

Op het natte Spa-Francorchamps kwam de achttienjarige coureur in een enorme klapper van een crash terecht, nadat hij op Kemmel Straight spinde en vervolgens door één van de achtervolgers nog eens via de zijkant geraakt werd. In totaal waren er vier coureur betrokken bij de crash, waarbij Adam Fitzgerald de man was die hem hard raakte. Hulptroepen waren snel op de plaats van het ongeval, maar het duurde lang voor er uitsluitsel kwam over de situatie van met name de jonge Nederlander. Na lang wachten kwam uiteindelijk toch het noodlottige nieuws over het overlijden van de coureur via een statement van de FRECA naar buiten.

Prachtig eerbetoon

Het nieuws zorgde vanzelfsprekend voor een stortvloed aan verdriet in de motorsportwereld en coureurs en teams over de hele wereld spraken hun medeleven uit. Het trieste nieuws bracht een hoop teweeg, zo werd er onder meer in de Formule 1 veel gesproken over het verbeteren van veiligheidsmaatregelen in de regen én op Circuit Spa-Francorchamps. Inmiddels zijn we twee maanden verder en heeft teammaat Meguetounif een prachtig eerbetoon aan de Dordrechtenaar wereldkundig gemaakt. Voor de rest van dit seizoen zal hij met de kleuren van Van 't Hoff op zijn helm rijden in de FRECA-klasse. "Vanaf nu tot aan het einde van het seizoen zal ik jouw kleuren gebruiken maat. Ik zal mijn hart geven om je te eren", schrijft hij bij de foto op zijn Instagram.