Jordy Stuivenberg

Zondag 30 juli 2023 08:28 - Laatste update: 08:32

De Grand Prix van Spa-Francorchamps is er een met een zwart randje, na het recente overlijden van Dilano van ‘t Hoff op het circuit in de Ardennen. Ook op zaterdag werd er veel over de veiligheid gesproken en wat Pierre Gasly betreft ging de natte sprintrace te vroeg van start. Sterker nog: hij voelde zich alles behalve veilig achter het stuur.

De zichtbaarheid voor achterliggers is er met de introductie van de nieuwe reglementen in 2022 alleen maar slechter op geworden. De spray zorgt ervoor dat je nagenoeg blind op bochten als Eau Rouge af moet sturen. Gasly en winnaar Max Verstappen kregen tijdens de persconferentie dan ook de vraag of zij vonden dat de race op het juiste moment gestart werd.

Artikel gaat verder onder video

Andere mening

“Ik denk dat ik hier een andere mening over heb dan Max”, begon Gasly zijn reactie. “Als je eerste of tweede rijdt is het anders. Ik reed zesde en zag helemaal niets, maar achteraan was het zicht waarschijnlijk nog slechter. Als Oscar (Piastri - red.) of Max midden op het rechte stuk hadden gestaan, dan was ik zo bij ze naar binnen gereden. Ik kon niet eens 10, 20 meter voor me zien en dat was toen we de banden aan het opwarmen waren. Je hoopt er maar het beste van, maar ik voelde me niet veilig.

“Bij de herstart hoopte ik vooral dat niemand van de baan zou gaan of stil zou komen te staan op het rechte stuk, want we weten wat er recentelijk is gebeurd. Het ligt niet aan de omstandigheden, want we konden racen vanaf de eerste ronde. Het probleem is je zicht in de spray. Met de auto’s van nu blijft het water gewoon in de lucht hangen. Aan de ene kant wil je racen, maar aan de andere kant ben ik blij dat alles goed is gegaan vandaag.”

Verstappen steunt Gasly

Verstappen gaf op zijn beurt aan de reactie van Gasly zeker te begrijpen. “Ik kon vandaag de Safety Car soms niet eens zien en ik reed vooraan. We kunnen op dit moment niet racen in de regen als het zicht goed moet zijn. Daarnaast speelt mee dat je zo snel mogelijk van de regenband naar de intermediates wil wisselen. De regenband zou in een grotere window goed moeten werken.

“Ik ben het eens met Pierre, want ik zie ook dat de situatie is verergerd sinds ik debuteerde in de Formule 1. De bredere banden en de nieuwe auto’s zijn de oorzaak. Toch herinner ik me dat ook in de lagere klasse’s het zicht altijd heel slecht was. We hebben meerdere ongelukken gehad door de jaren heen en helaas lijkt het erop dat er altijd iets ergs moet gebeuren, voor er echt iets verandert.”