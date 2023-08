Lars Leeftink

Fred Vasseur, sinds 2023 de teambaas van Ferrari, heeft toegegeven dat hij het perfecte team nodig heeft om Ferrari terug te laten keren naar de top van de Formule 1. Hij geeft toe dat het team momenteel nog niet in de buurt komt en er nog veel veranderingen op komst zijn.

Teambaas Vasseur kwam eerder dit jaar bij het team als vervanger van Mattia Binotto, die eind 2022 vertrok. Sinds Vasseur bij het team kwam, heeft hij al enkele wijzigingen aangebracht in het leiderschapsteam, waaronder het vertrek van sportief directeur Laurent Mekies. Mekies wordt de nieuwe teambaas van AlphaTauri, waar voor 2024 ook veel veranderingen op het programma staan. Het lijkt het begin te zijn van nog meer veranderingen binnen de organisatie van het historische Italiaanse team.

Vasseur wil verbeteren

Ferrari's vorm tot nu toe in 2023 is teleurstellend, met een vierde plaats bij de constructeurs achter Red Bull, Mercedes en Aston Martin. Het team moet daarnaast dit seizoen nog een overwinning boeken. Vasseur sprak met de media na de race in Spa, waar Charles Leclerc voor het eerst sinds Oostenrijk terugkeerde naar het podium, terwijl Carlos Sainz in de eerste ronde uitviel na een botsing met Oscar Piastri. Vasseur gaf aan dat er nog veel moet veranderen om de 'perfecte structuur' binnen de organisatie te creëren. "Je moet altijd verbeteren en altijd dingen veranderen. Als je twee jaar op rij bij dezelfde structuur blijft, ben je er geweest, want alle anderen zullen verbeteren."

Veel veranderingen op komst

Daarom kan Vasseur met enige zekerheid zeggen dat er nog meer dingen gaan veranderen bij Ferrari. “Het betekent dat ik geen duidelijk beeld heb om te zeggen dat ik dit moet doen en het dan meteen zal werken. Het zou dom zijn. We zullen de komende weken, de komende maanden, de komende jaren enkele wijzigingen aanbrengen, omdat sommige onderwerpen wat langer zijn dan andere. Maar het is een permanente evolutie en permanente verbetering.” Ondanks hun lastige start van het seizoen lijken de coureurs er zeker van te zijn dat Vasseur de juiste man is voor de baan.