Win een custom made hoodie of t-shirt voor het raceweekend in Zandvoort!

Redactie

Dinsdag 1 augustus 2023 07:00 - Laatste update: 15:38

Wil jij geheel in stijl richting hét race evenement van het jaar in Zandvoort? GPFans geeft in samenwerking met RaceFansOnly twee toffe custom made hoodies of T-shirts weg. Meedoen aan de winactie is eenvoudig en kan tot maandag 7 augustus. Lees hieronder hoe je kans maakt op deze unieke kledij.

Eind augustus staat hét racespektakel van het jaar op het programma in Zandvoort. Het evenement zal verspreid over drie dagen honderdduizenden bezoekers trekken en wellicht ben jij één van hen. Om het feest compleet te maken, kun jij met een speciale Zandvoort-hoodie- of T-shirt afreizen richting de Noord-Hollandse duinen. Maar ook als je het racespektakel gewoon lekker thuis vanaf de bank bekijkt, kun je dit volledig in de stijl van Zandvoort doen. Je kunt namelijk uiterst eenvoudig meedingen naar één van de twee hoodies of T-shirts die wij - in samenwerking met RaceFansOnly - weggeven. Behoor jij tot één van de winaars, dan kies je zelf je gewenste maat en of je liever een Zandvoort-hoodie- of een T-shirt ontvangt. Hieronder lees je hoe eenvoudig kans kunt maken op één van deze items.

Hoe maak je kans op een Zandvoort-kledingitem?

De winactie loopt van dinsdag 1 augustus tot maandag 7 augustus. Na het aflopen van de actie, zullen de winnaars binnen 24 uur bericht krijgen. Zij dienen dan hun NAW-gegevens op te geven, zodat het item naar hen toegestuurd kan worden. Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken, is het volgende:

👉 Stap 1: Volg GPFans op Twitter én RaceFansOnly op Instagram



👉 Stap 2: Laat in een comment onder dit artikel weten welk item en welke maat je wenst te ontvangen

En zo eenvoudig is het. Doorloop bovenstaande twee stappen en maak direct kans om één van de twee unieke Zandvoort-items te winnen. De winnaars krijgen automatisch bericht. Heb je niets gehoord? Dan ben je helaas niet in de prijzen gevallen. Wil je toch perse zo'n tof Zandvoort-kledingitem bemachtigen? Dan kun je deze bestellen op de website van RaceFansOnly.