Jeen Grievink

Zondag 30 juli 2023 17:33 - Laatste update: 17:39

Max Verstappen won de Grand Prix van België op dominante wijze, maar over de boardradio was het lang niet altijd koek en ei. Hoewel er ook een dolletje werd gemaakt tussen Verstappen en engineer Gianpiero Lambiase, vielen er ook een paar pittige uitspraken te bespeuren. Verstappen werd onder meer verteld wat meer z'n hoofd te gebruiken.

Verstappen begon de race op Spa-Francorchamps vanaf plek zes, terwijl teamgenoot Sergio Pérez achter polesitter Charles Leclerc mocht starten. Pérez ging Leclerc al vrij snel voorbij en een paar ronden later zag hij Verstappen in zijn spiegels opduiken. Op het moment dat de eerste pitstops gemaakt moesten worden, begon de discussie tussen Verstappen en zijn engineer. Vlak voor zijn stop in ronde 15 kwam Lambiase op de radio: "Vergeet het niet, Max, gebruik je hoofd, alsjeblieft." Verstappen wilde op dat moment weten of hij en Pérez dezelfde strategie zouden hanteren. "Gaan we het allebei doen of wat?" Lambiase wilde er niet op ingaan: "Volg gewoon mijn instructies." Verstappen nam er geen genoegen mee. "Nee, ik wil weten of beide auto's het doen", zo klonk hij ietwat geïrriteerd.

Lambiase wil dat Verstappen instructies volgt

"Max, alsjeblieft, volg mijn instructies en vertrouw deze. Dankjewel", zo counterde Lambiase zuchtend. Het was slechts begin van meerdere interessante boardradio's tussen Verstappen en Lambiase. Even later werd er regen verwacht en kwam er wederom een conversatie naar voren. "Oké Max, we verwachten regen in 9 of 10 minuten. Wat denk je ervan? Denk je dat we het kunnen uitzingen of moeten we een pitstop maken. We moeten nu stoppen als we Leclerc willen coveren", zo klonk het vanuit de pitmuur. Verstappen reageerde kortaf: "Ik kan de weerradar niet zien, of wel? Ik weet het niet."

Verstappen moest "zijn hoofd wat meer" gebruiken

Vervolgens gebruikte Verstappen zijn banden te veel tijdens zijn outlap en dat kwam hem op commentaar te staan van Lambiase. "Je hebt behoorlijk wat van deze band gebruikt in de outlap, Max. Ik weet niet zeker of dat verstandig was." Vervolgens kreeg de Limburger nog te horen dat hij "zijn hoofd wat meer" moest gebruiken.

Geen extra pitstop voor snelste raceronde

Er was echter ook ruimte voor een dolletje tussen de twee, die het gisteren ook al even aan de stok kregen. Verstappen had een dusdanige voorsprong opgebouwd richting Pérez, dat hij maar wat graag nog een keer naar binnen wilde om een poging te doen tot de snelste raceronde. "Ik kan ook wat meer pushen zodat we nog een stop kunnen doen? Een beetje een soort extra pitstop-training", zo knipoogde Verstappen. Lambiase zag het niet zitten. "Nee. Niet deze keer", zo refereerde zijn engineer aan de Oostenrijkse Grand Prix, waarin Verstappen ook vanaf de leiding naar binnen dook.