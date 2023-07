Leclerc zat bijna zonder brandstof in Belgische Grand Prix: 'Vooral op het einde'

Jeen Grievink

Zondag 30 juli 2023 16:44 - Laatste update: 16:46

Charles Leclerc finishte de Grand Prix van België als derde, maar de Monegask moest zijn uiterste best doen om de eindstreep überhaupt te halen. Leclerc zat in de slotfase bijna zonder brandstof en moest het daardoor rustiger aan doen. Dit verklaarde hij na afloop bij de gridinterviews.

Leclerc begon de race op Spa-Francorchamps vanaf pole position, maar de Ferrari-coureur wist dat hij niet de auto tot z'n beschikking had om deze positie ook tot het einde van de wedstrijd vast te houden. Dit gebeurde dan ook niet, want al na de eerste bocht was hij de leiding kwijt aan Sergio Pérez. Uiteindelijk zakte de Monegask terug naar de derde positie en deze wist hij vast te houden tot het einde. Dit leek betrekkelijk gemakkelijk te gaan, maar dat was niet het geval, zo vertelde Leclerc na afloop. Zijn Ferrari zat aan het einde bijna zonder brandstof.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull ligt nog "ver voor" op Ferrari

Al met al is Leclerc best tevreden over het weekend in de Belgische Ardennen. "We hebben een redelijk positief weekend van onze kant gehad qua snelheid. In de race ging het voor mij goed, maar jammer voor Carlos, want we hadden een goede tempo", zo vertelde Leclerc, die op voorhand al wist dat hij geen vuist kon maken tegen de beide Red Bull's. "Als je naar Red Bull kijkt, hebben we nog veel werk te doen, vooral wat betreft het tempo in de race en de degradatie, dingen waarin zij ver voor liggen."

Brandstof sparen

Tegen het einde van de wedstrijd zag Leclerc tot zijn opluchting dat Hamilton - die achter hem reed - naar binnen ging voor een extra pitstop. Dit kwam hem goed uit, want Leclerc zag zijn brandstof tot een cruciaal punt geraken. "Ik kreeg te horen dat ik brandstof moest sparen en dat was aan het einde behoorlijk cruciaal, dus ik had wat meer moeite", zo vertelt hij. "Maar het tempo was er om Lewis achter ons te houden en toen hij de pitstraat inging voor de snelste raceronde, werd mijn opdracht een stukje eenvoudiger."