Kwalificatie London E-Prix II: Cassidy pakt pole na zinderende finale met Evans

Kimberley Hoefnagel

Zondag 30 juli 2023 15:15 - Laatste update: 15:16

Nick Cassidy heeft zich op pole gekwalificeerd voor de tweede E-Prix in Londen. De Nieuw-Zeelander wist zijn landgenoot Mitch Evans nipt achter zich te houden. De twee coureurs staan hierdoor op gelijke hoogte in het kampioenschap, in de strijd om P2.

De kwalificatie ging op zondagmiddag om 13:40 uur Nederlandse tijd, 12:40 uur lokale tijd, van start vanaf de London ExCel. Jake Dennis, Nick Cassidy, Jean-Éric Vergne, Sébastien Buemi, Sam Bird, Jake Hughes, René Rast, Lucas di Grassi, Sérgio Sette Câmara, Dan Ticktum en Robin Frijns mochten groepssessie de baan op. De eerste tijd werd neergezet door Cassidy, hij klokte een: 1:11.599. Na de eerste runs bestond de top vier uit Buemi, Bird, Ticktum en Rast. In de slotfase van de sessie werden er nog de nodige tijden verbeterd. Uiteindelijk wisten Cassidy (1:10.521), Dennis (1:10.638), Buemi (1:10.647) en Bird (1:10.689) zich voor de duels te plaatsen.

Artikel gaat verder onder video

Daarna was het de beurt aan groep B, bestaande uit Mitch Evans, Pascal Wehrlein, Maximilian Günther, António Félix da Costa, Norman Nato, Stoffel Vandoorne, Edoardo Mortara, Sacha Fenestraz, André Lotterer, Nico Müller en Roberto Merhi. Na de eerste runs hadden Nato, Evans, Mortara en Wehrlein de eerste vier posities in handen, maar uiteindelijk waren het Evans (1:10.598), Müller (1:10.871), Nato (1:10.954) en Vandoorne (1:11.003) die zich voor de duels wisten te plaatsen.

Kwartfinales

Dennis (Andretti) mocht het in de eerste kwartfinale opnemen tegen Buemi (Envision Racing). Laatstgenoemde mocht als eerste de baan op en klokte een 1:10.604. Hij kon hiermee net niet op tegen Dennis, die een 1:10.586 liet noteren. Daarna was het de beurt aan Bird (Jaguar) en Cassidy (Envision Racing). Bird mocht als eerste een tijd neerzetten en ging in 1:10.519 de baan rond, maar kon hiermee niet voorkomen dat Cassidy (1:10.228) zich voor de halve finale plaatste.

Daarna was het de beurt aan de coureurs uit kwalificatiegroep B, met Müller (ABT Cupra) en Nato (Nissan) in de derde kwartfinale. Deze ronde werd gewonnen door Nato, die een rondetijd van 1:10.493 op het bord zette. Müller kwam niet verder dan een 1:10.758 en moest het veld dus ruimen. De laatste kwartfinale ging tussen Vandoorne (DS Penske) en Evans (Jaguar). Vandoorne mocht als eerste de baan op en klokte een 1:10.376, waarmee hij een kleine twee tienden tekort kwam ten opzichte van Evans, die een 1:10.137 liet noteren.

Strijd om pole positie

Daarna was het tijd voor de halve finales, waarbij Dennis het als eerste op mocht nemen tegen Cassidy. Hoewel Dennis sterk aan zijn ronde begon, kon hij niet op tegen de ijzersterke ronde van de Envision-coureur. De kersvers wereldkampioen Formule E klokte een 1:10.717 en Cassidy ging in 1:10.536 de baan rond. De tweede halve finale ging tussen Evans en Nato. Laatstgenoemde zette een 1:10.514 neer en was hiermee aanzienlijk langzamer dan Evans, die een 1:10.008 liet noteren.

Om 13:45 uur lokale tijd was het tijd voor de grote finale, waarin Cassidy en Evans het voor de tweede keer dit weekend tegen elkaar op mochten nemen in de strijd om de pole positie. De twee coureurs gingen in eerste instantie redelijk gelijk aan elkaar op, daarna leek Evans het voordeel te hebben, maar uiteindelijk was het Cassidy die zich op pole wist te kwalificeren. Frijns kwalificeerde zich op P21, maar had nog een gridstraf tegoed en zal dus vanaf P22 vertrekken.