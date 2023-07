Evans loopt wereldtitel Formule E weer mis: 'Heeft niet zo mogen zijn, hopelijk volgend jaar'

Kimberley Hoefnagel

Zondag 30 juli 2023 12:59

Mitch Evans is blij dat hij de E-Prix van Londen gewonnen heeft, maar baalt dat het alsnog niet genoeg is geweest om de titel bij Jake Dennis weg te kunnen houden. De Nieuw-Zeelander feliciteert zijn concurrent en geeft aan volgend jaar een nieuwe poging te gaan wagen.

Voorafgaand aan het raceweekend in Londen konden er statistisch gezien nog vier coureurs winnen, al leek de strijd vooral te gaan tussen Dennis, Nick Cassidy en Evans. Dennis hoefde slechts zes punten meer te halen dan Cassidy om de titel op zaterdag al veilig te kunnen stellen. Hoewel Evans alles heeft gedaan om zichzelf in de titelstrijd te houden voor de race op zondag, waaronder het binnenhalen van de drie punten voor pole positie én het pakken van de overwinning tijdens de race op zaterdag, bleek het toch niet voldoende te zijn. Voor het derde seizoen op rij vist de Nieuw-Zeelander net naast het net, terwijl een ander er met de titel vandoor gaat.

Artikel gaat verder onder video

"Ik heb het geprobeerd", reageert Evans na afloop van de race. Tijdens het raceweekend in Rome maakte de 29-jarige coureur een zeldzame fout, waardoor hij niet alleen kostbare punten verloor, maar ook een gridstraf opliep voor de eerste race in Londen. "Natuurlijk doet die Rome-fout nu meer pijn", benadrukt hij. "Maar het is gedurende het hele kampioenschap duidelijk geworden dat het niet om slechts één race gaat. Ik wilde gewoon proberen het gevecht naar morgen te brengen. Het is duidelijk dat we een meer realistische kans hebben in de teams, dus dat had waarschijnlijk meer prioriteit dan de coureurs voor vandaag, maar ik deed wat ik kon."

Overwinning in Londen

"Natuurlijk hielp die gridstraf niet, maar ik kon in de race bij de start behoorlijk agressief zijn", vervolgt Evans. "Het kostte me wat energie, maar ik kon was positief goedmaken op het circuit. Toen bevond ik me aan de leiding, wat ik niet had verwacht om eerlijk te zijn, maar ik ging ervoor en wilde het de rest van de race gewoon slim spelen, want er was nog een lange weg te gaan." Hij probeerde vervolgens om zijn energie een beetje terug te krijgen, wat hem redelijk goed lukte.

Daarna volgden er meerdere rode vlaggen. "Afgezien daarvan was het allemaal best goed. Wat betreft mijn aanval was dit waarschijnlijk het meest zenuwslopende deel van de race tegen het einde, omdat er hier nogal een lastige aanvalszone is en veel mensen hun attack mode missen. Dus ik wilde gewoon zeker weten dat ik dat voor elkaar kreeg, wat we deden. Dus van mijn kant nog steeds chaos, maar ik heb het voor elkaar gekregen."

Felicitaties aan Dennis

"Natuurlijk wil ik Jake feliciteren met zijn wereldkampioenschap. Ik denk dat wij drieën die richting deze race nog konden winnen, het allemaal op verschillende manieren verdienden om te winnen. Maar Jake is het hele jaar solide geweest en alle credits gaan naar hem en zijn team. Ik had het, zoals ik al zei, graag naar morgen gebracht, maar het heeft niet zo mogen zijn. Dus het wordt weer een jaar waar ik zal zeggen, hopelijk volgend jaar."