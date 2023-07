Kwalificatie London E-Prix: Cassidy grijpt pole positie na penalty voor Evans

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 29 juli 2023 15:32 - Laatste update: 15:33

Mitch Evans was de snelste man tijdens de kwalificatie voor de London E-Prix, maar moet op zaterdagmiddag vanaf P6 vertrekken vanwege een penalty uit Rome. Nick Cassidy en Jake Dennis kwalificeerden zich op P2 en P3, maar zullen nu dus de eerste startrij vormen.

De kwalificatie ging op zaterdagmiddag om 13:40 uur Nederlandse tijd, 12:40 uur lokale tijd, van start vanaf de London ExCel. Mitch Evans, Edoardo Mortara, Jake Dennis, René Rast, Jake Dennis, Sam Bird, Andre Lotterer, Jean-Éric Vergne, António Félix da Costa, Robin Frijns en Sérgio Sette Câmara mochten als eerste de baan op. Na de eerste runs had Evans met een ronde van 1:11.770 de snelste tijd in handen, terwijl titelconcurrent Dennis flinke problemen leek te hebben met zijn powertrain. Terwijl alle coureurs weer de pits in reden, liet Vergne over de boardradio weten dat hij iets in zijn cockpit voelde wat daar niet hoorde. Uiteindelijk sloot Dennis de sessie als snelste af, gevolgd door Evans op P2, Vandoorne op P3 en Rast op P4.

Artikel gaat verder onder video

Daarna was het de beurt aan groep 2, bestaande uit Nick Cassidy, Pascal Wehrlein, Maximilian Günther, Sébastien Buemi, Norman Nato, Jake Hughes, Sacha Fenestraz, Lucas di Grassi, Dan Ticktum, Nico Müller, Roberto Merhi. Na de eerste runs had Buemi de snelste tijd in handen, gevolgd door Nato, Müller, en Günther. Cassidy maakte in de slotfase van de sessie een fout, waarmee zijn kwalificatie erop leek te zitten. Hij kon er echter nog een fantastische ronde aan vast plakken, waarna hij naar de snelste tijd ging. Buemi volgde op P2, Ticktum op P3 en Wehrlein op P4.

Jake Dennis in Londen.

Kwartfinales

De eerste kwartfinale werd uitgevochten door Vandoorne en Evans. Laatstgenoemde kende een fantastische start en kon al snel een groot gat trekken richting zijn Belgische tegenstander. Vandoorne liet uiteindelijk een 1:11:071 noteren waarmee hij niet op kon tegen de 1:10.463 van Evans. Daarna was het de beurt aan Rast en Dennis. Hoewel de McLaren-coureur een goede start had, moest hij uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in de huidige leider in het kampioenschap. Rast liet een 1:10.893 noteren, Dennis een 1:10.497.

In de derde kwartfinale mochten Buemi en Ticktum het tegen elkaar opnemen. Buemi ging sterk van start en klokte uiteindelijk een 1:10.404, waarmee hij ruim twee tienden sneller was dan zijn concurrent, die een 1:10.627 liet noteren. De laatste kwartfinale ging tussen Cassidy en Wehrlein. Cassidy ging in 1:10.613 de baan rond en kon Wehrlein, die een 1:11.057 neerzette, met gemak achter zich houden.

Mitch Evans

Strijd om pole positie

Hoewel iedereen er eigenlijk vanuit ging dat Dennis de halve finale tegen Evans met met gemak ging winnen, bleek hij toch niet op te kunnen tegen de Nieuw-Zeelander. Dennis klokte een 1:10.806 en werd verslagen door zijn titelconcurrent, die een 1:10.430 neerzette. Daarna mochten Envision-teamgenoten Cassidy en Buemi weer de baan op voor hun halve finale. Buemi had in eerste instantie een goede voorsprong, maar ging op een niet zo subtiele wijze aan de kant voor zijn teamgenoot, die nog altijd meevecht in de strijd om de wereldtitel.

De finale werd dus uitgevochten door titelconcurrenten Cassidy en Evans. De beide heren gingen in het begin redelijk gelijk op. In de slotfase van de ronde ging Cassidy echter de fout in, waardoor Evans de pole positie op zijn naam wist te schrijven en zodoende ook de bijbehorende drie punten erbij kreeg. De Jaguar-coureur zal op zaterdagmiddag echter niet vanaf pole vertrekken, vanwege een penalty die hij in Rome kreeg. Hij moet genoegen nemen met een zesde startplek. Hierdoor zal Cassidy vanaf pole vertrekken, gevolgd door Dennis op P2 en Buemi op P3.