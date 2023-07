Wat kunnen we verwachten van de London E-Prix?

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 29 juli 2023

Terwijl de Formule 1 dit weekend een bezoekje brengt aan België voor de laatste race voor de zomerstop, is de Formule E neergestreken in Londen voor het laatste raceweekend van dit seizoen: de London E-Prix. Wat kunnen we dit weekend precies verwachten van de Formule E?

Het Formule E-seizoen van 2022/2023 wordt dit weekend afgesloten met een double header in Londen. Dit weekend liggen er nog 58 punten voor het grijpen in het wereldkampioenschap bij de coureurs en 94 punten bij de constructeurs. Hoewel Jake Dennis een redelijk comfortabele voorsprong in het wereldkampioenschap heeft, zijn er wiskundig gezien dit weekend nog drie andere coureurs zijn die een gooi kunnen doen naar hun eerste wereldtitel.

Kampioenschapsstrijd

Hoewel Jake Dennis een comfortabele voorsprong in het kampioenschap heeft, en dus de favoriet is, zijn er theoretisch gezien nog vier mogelijke kampioenen. De Brit heeft een voorsprong van 24 punten op Nick Cassidy, 44 punten op Mitch Evans en 49 punten op Pascal Wehrlein. Er liggen dit weekend nog 58 punten op tafel, wat betekent dat er in theorie nog van alles mogelijk is. Hoe dan ook zal er dit weekend een nieuwe wereldkampioen gekroond worden, die Stoffel Vandoorne op mag volgen.

Een bijzonder circuit

Waar andere motorsportklassen voornamelijk op vaste circuits racen, wordt er in de Formule E voornamelijk geracet op stratencircuits. Het circuit in Londen is ongetwijfeld het meest bijzondere circuit op de huidige Formule E-kalender. De start/finish bevindt zich middenin het London Excel, een groot evenementencomplex in het oosten van Londen. Na bocht 5 rijden de coureurs naar buiten, waarna ze om het complex heen rijden en na bocht 15 weer naar binnenkomen. Buiten wordt er in daglicht op volwaardig asfalt gereden, terwijl het binnen onder het kunstlicht een stuk lastiger is om grip te vinden. Hierdoor vormt het circuit een mooie uitdaging voor de coureurs én de teams, zeker in het regenachtige Londen.

Veranderingen ten opzichte van 2022

Naar aanleiding van de 2022 London E-Prix zijn er de nodige veranderingen doorgevoerd. Zo is het circuit gedeeltelijk aangepast, waardoor er nu langer binnengereden wordt dan vorig jaar het geval was. Ook is er een fikse verandering doorgevoerd op het gebied van energie. Doordat de coureurs vorig jaar over de gehele ronde flat out konden rijden, waren er een aantal fikse incidenten. Om dit te voorkomen, hebben ze de beschikbare energie flink naar beneden gebracht. Waar er vorig jaar nog 46kWh beschikbaar was, zal er dit jaar slechts 27kWh beschikbaar zijn.

Hoewel er oorspronkelijk gespeculeerd werd dat dit in het voordeel van Envision en Jaguar zou werken en juist in het nadeel van Andretti, denken de coureurs hier anders. "Ik ben het er eerlijk gezegd niet mee eens", zei Cassidy tegenover GPFans. "Ze zijn heel goed met energiemanagement. Het hele jaar proberen we de Porsche al te pakken op het gebied van energiemanagement. Het ziet er drastisch uit, maar je kunt de energie op dit circuit niet gebruiken. Dus de race is alsnog flat out." Als het aan Cassidy had gelegen, hadden ze nog minder energie gehad.

Ook Evans denkt dat het voor hem weinig verschil zal maken. "Dat wordt gespeculeerd ja, maar ik denk het niet. De Porsche-powertrain is efficiënter, dat is dit jaar al meermaals bewezen", zei hij tegenover GPFans. Gevraagd of de verandering positief is, zei hij: "Het is moeilijk om te oordelen, we zullen de eerste race moeten afwachten." De tweede race zal twee rondes korter zijn dan de eerste race, maar de hoeveelheid energie blijft hetzelfde. "Ik denk dat de eerste race een goede balans is, maar de race twee rondes korter maken zal ervoor zorgen dat we vanaf het begin flat out zullen gaan."

Tijdschema

Kwalificatie 1: 13:40 - 14:55 Race 1: zaterdag 18:03 - 19:30

VT3: zondag 11:30 -12:15

Kwalificatie 2: 13:40 - 14:55

Race 2: zondag 18:03 - 19:30