Jeen Grievink

Woensdag 26 juli 2023 11:05 - Laatste update: 11:24

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn ongrijpbaar dit seizoen en dat zorgt soms voor de nodige frustraties bij de concurrentie. Tijdens een persmoment in Hongarije kregen George Russell en Fernando Alonso dan ook de vraag of ze jaloers zijn op Verstappen en of ze hem niet eens te grazen willen nemen. Het resulteerde in een hilarische situatie.

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Verstappen en Red Bull beide wereldtitels aan hun prijzenkast toe kunnen voegen. De ene na de andere race wordt gewonnen en vaak met een enorme voorsprong op de concurrentie. Voor de andere coureurs is dit soms erg frustrerend. Ook zij zouden graag eens het gevecht aangaan om de overwinning. Maar zijn ze dermate jaloers op Verstappen en zijn prestaties? Die vraag kregen Russell en Alonso van een jonge reporter tijdens een persmoment. "Deze vraag is voor George en Alonso: Max staat altijd op het podium, zijn jullie jaloers op zijn auto en denken jullie er wel eens over na om Max te grazen te nemen?", zo klonk de hilarische vraag vanuit de zaal.

Russell en Alonso jaloers op Verstappen?

De vraag alleen al zorgde voor de nodige lachende gezichten, ook bij Russell en Alonso, die vervolgens nog antwoord moesten geven. "Zullen we het doen? Zullen we tegen hem samenspannen op een bepaalde manier?", zo vroeg eerstgenoemde aan Alonso. De Spanjaard schoot in de lach en gaf vervolgens toe enigszins jaloers te zijn op Verstappen: "We zijn jaloers." Russell was het met zijn concullega van Aston Martin eens. "Ja, we zijn jaloers, zeker weten", zo erkende de Brit. "Natuurlijk zijn we jaloers."

Russell hoopt dat rollen snel worden omgedraaid

De Mercedes-coureur hoopt echter dat de kaarten snel opnieuw worden geschud en dat ook zij een keer kans gaan maken om een race te winnen. "We krijgen allemaal onze kans om op het podium te staan, maar hopelijk zullen de rollen in de nabije toekomst omgedraaid zijn." Alonso lag op dat moment nog steeds in een deuk en wilde er weinig meer over zeggen. "Ik hoef hier niets aan toe te voegen. Jaloers? Ja,", zo liet hij met een grote lach weten.