Vincent Bruins

Maandag 24 juli 2023 11:28 - Laatste update: 11:30

Afgelopen weekend was Iowa Speedway gastheer van een doubleheader voor de IndyCar Series. De kleine oval, dat zo'n 50 kilometer van de hoofdstad Des Moines ligt, is met een lengte van 7/8e mijl of 1.4 kilometer de kortste baan op de kalender. Het zou wederom een uitdagend weekend worden voor Rinus VeeKay. De Ed Carpenter Racing-coureur moest het doen met de zeventiende en de achttiende positie. De Nederlander blijft vijftiende in de tussenstand na een plekje verloren te hebben aan Callum Ilott, maar een plekje gewonnen op Graham Rahal.

VeeKay kwalificeerde zich op de vijftiende plaats voor de zaterdagswedstrijd. Hij maakte een geweldige inhaalrace mee en reed op een gegeven moment relatief gemakkelijk de top tien binnen. Echter drie ronden na de voorlaatste geplande pitstop onder groen moest de Safety Car op de baan komen. De concurrentie van VeeKay kon daardoor als het ware een gratis pitstop maken, nadat hij al was teruggevallen en hij zou als zeventiende over de streep komen. Tijdens de zondagsrace zat er niet meer in dan P18 na problemen met de balans van de Ed Carpenter Racing-auto.

Pech met timing neutralisatie

"Ik heb alles gegeven," vertelde VeeKay na het weekend in Iowa. "Ditmaal heeft mij dat niet meer dan een zeventiende en een achttiende plaats opgeleverd. In de eerste race op zaterdag had ik gewoon pech met de timing van de neutralisatie. Valt die drie rondjes eerder, dan finish ik rond P8. Ik was immers aan het vechten met Kyle Kirkwood," zo wijst hij naar de Andretti Autosport-coureur die zevende werd. "Gezien onze snelheid was dat resultaat een juiste weerspiegeling geweest. Zaterdag was echter een zogenaamde 'impound race', waarbij er na de kwalificatie niet meer aan de wagens mag worden gesleuteld. Daar hadden wij, net zoals tijdens de races op de Iowa Speedway van vorig jaar, een voordeel aan."

Meer onderstuur

"De concurrerende teams wisten tijdens de warm-up van zondagochtend echter nog wat snelheid te vinden en daardoor vielen wij tijdens de tweede race wat verder weg," vervolgde de 22-jarige uit Hoofddorp. "De balans was niet in orde, waardoor ik alle zeilen moest bijzetten om de wagen überhaupt op het asfalt te houden. Gedurende de wedstrijd werd het wel iets beter, maar dat was enkel omdat we de wagen tijdens een van de pitstops op meer onderstuur hebben afgesteld. Daardoor had ik aan de achterzijde van de wagen tenminste wat grip. Over het geheel kan ik kort zijn: ik ben tevreden met mijn eigen prestatie, al baal ik van het resultaat. Ik hoop dat het omslagpunt kan worden bereikt. We zullen als team een stap voorwaarts moeten zetten om in de volgende wedstrijden te kunnen strijden voor toptienklasseringen." De volgende IndyCar-race wordt op het knotsgekke, krappe stratencircuit in Nashville verreden op 6 augustus.