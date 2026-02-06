close global

toto wolff, lewis hamilton, mercedes, ferrari, graphic

La Ferrari subisce una GRAVE MANCANZA DI RISPETTO a causa della Mercedes

La Ferrari subisce una GRAVE MANCANZA DI RISPETTO a causa della Mercedes

Gianluca Cosentino
toto wolff, lewis hamilton, mercedes, ferrari, graphic

La Ferrari ha subito un duro affronto da un altro team di Formula 1, e tutto grazie alla Mercedes.

Flavio Briatore, consulente e dirigente chiave di Alpine, ha rivelato i dettagli della decisione di scegliere la Mercedes rispetto alla Scuderia per quanto riguarda il motore che le loro monoposto utilizzeranno.

Questo è quanto ha dichiarato in un'intervista a Blick: "Non ci sono più scuse per non dare il massimo. Voglio discutere con i migliori. Con i secondi? Non mi interessa!"

Resta da vedere quale sarà la decisione della FIA sulla legalità del motore Mercedes, che ha mostrato un chiaro vantaggio prestazionale durante i primi test a Barcellona.

Correlato: ULTIME NOTIZIE: LE ULTIME sulla decisione della FIA in merito al motore Mercedes

Quale motore utilizzerà ogni team di F1 nel 2026?

L'apice del motorsport è una competizione tra piloti, ma anche tra ingegneria, tecnologia e sviluppo industriale spinti al limite con il supporto di milioni di dollari.

Tuttavia, ci sono alcune differenze importanti tra i team, dovute alla loro struttura, alle aziende che li sostengono o alla loro esperienza in altre categorie del motorsport.

Pertanto, team più piccoli come Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, si affidano ad altri team per condividere motori, cambi e altri componenti, nel rispetto delle rigide linee guida della FIA.

GPFans presenta l'elenco con le informazioni sui motori che saranno utilizzati dalle monoposto in griglia per il 2026 Formula 1 World Championship.

Chi produce i motori per ogni team di Formula 1 nel 2026?
Costruttore di motori Team
Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine
Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac
RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls
Honda Aston Martin
Audi Audi

