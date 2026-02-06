La Ferrari subisce una GRAVE MANCANZA DI RISPETTO a causa della Mercedes
La Ferrari ha subito un duro affronto da un altro team di Formula 1, e tutto grazie alla Mercedes.
Flavio Briatore, consulente e dirigente chiave di Alpine, ha rivelato i dettagli della decisione di scegliere la Mercedes rispetto alla Scuderia per quanto riguarda il motore che le loro monoposto utilizzeranno.
Questo è quanto ha dichiarato in un'intervista a Blick: "Non ci sono più scuse per non dare il massimo. Voglio discutere con i migliori. Con i secondi? Non mi interessa!"
Resta da vedere quale sarà la decisione della FIA sulla legalità del motore Mercedes, che ha mostrato un chiaro vantaggio prestazionale durante i primi test a Barcellona.
Quale motore utilizzerà ogni team di F1 nel 2026?
L'apice del motorsport è una competizione tra piloti, ma anche tra ingegneria, tecnologia e sviluppo industriale spinti al limite con il supporto di milioni di dollari.
Tuttavia, ci sono alcune differenze importanti tra i team, dovute alla loro struttura, alle aziende che li sostengono o alla loro esperienza in altre categorie del motorsport.
Pertanto, team più piccoli come Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, si affidano ad altri team per condividere motori, cambi e altri componenti, nel rispetto delle rigide linee guida della FIA.
GPFans presenta l'elenco con le informazioni sui motori che saranno utilizzati dalle monoposto in griglia per il 2026 Formula 1 World Championship.
|Costruttore di motori
|Team
|Mercedes
|Mercedes, McLaren, Williams, Alpine
|Ferrari
|Ferrari, Haas, Cadillac
|RBPT Ford
|Red Bull, Racing Bulls
|Honda
|Aston Martin
|Audi
|Audi
