La F1 'non ha bisogno' di Max Verstappen - la leggenda risponde

Un ex pilota di F1 ha suggerito che lo sport non ha bisogno di trattenere il quattro volte campione del mondo Max Verstappen.

Cambiamenti radicali ai regolamenti sono stati introdotti nello sport all'inizio di quest'anno, e Verstappen ha dichiarato che le nuove auto non sono divertenti da guidare, mentre i resoconti dei media olandesi dopo il Gran Premio del Giappone hanno affermato che sta 'seriamente considerando' il ritiro dalla F1.

Verstappen ha molti altri hobby legati alle corse al di fuori della F1, tra cui le gare GT e il sim racing, ed è atteso alla 24 Ore del Nurburgring più avanti a maggio.

L'olandese ha dichiarato che la sua permanenza in F1 dipenderà dalla decisione della FIA e della Formula One Management di apportare modifiche ai regolamenti prima del 2027, che è attualmente destinato ad essere il penultimo anno del contratto attuale di Verstappen con la Red Bull.

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Ma ora, l'ex pilota Ferrari di F1 Eddie Irvine ha affermato che lo sport non ha bisogno di cercare di trattenere Verstappen in F1, data la quantità di altri piloti di talento che stanno già rendendo questa stagione 2026 entusiasmante in termini di lotta per il campionato.

«La F1 non ha bisogno di Max, ci sono molti piloti di talento,» ha detto Irvine alla Gazzetta. «È difficile per lui ritrovarsi a metà gruppo, ma considerando il suo stipendio, ci sono oltre 50 milioni di euro di buone ragioni per restare.»

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Verstappen e Red Bull possono cambiare le cose?

Come menzionato da Irvine, parte della disillusione di Verstappen nei confronti dello sport al momento è probabilmente dovuta al fatto che lui e il suo team Red Bull stanno faticando a metà classifica.

Dall'inizio della loro nuova era di produzione di power unit, il miglior risultato del team in un Gran Premio è un sesto posto, ottenuto da Verstappen al Gran Premio d'Australia.

L'olandese si trova attualmente al nono posto nel campionato piloti con soli 12 punti dai primi tre weekend di gara della stagione. Difficilmente un bottino di punti adatto a un quattro volte campione dello sport.

Verstappen è già 60 punti dietro al leader del campionato Kimi Antonelli, e la Red Bull sembra essere molto indietro rispetto a Ferrari, McLaren e soprattutto Mercedes.

Il team lavorerà duramente in questa pausa di cinque settimane dalla stagione 2026 per cercare di offrire a Verstappen e Isack Hadjar una migliore possibilità di lottare per un podio al GP di Miami a maggio.

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