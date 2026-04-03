La F1 torna sull'iconico circuito del Nürburgring per un test cruciale

La F1 è pronta a tornare al Nürburgring per la prima volta dal 2020, in un evento speciale che si terrà alla fine di questo mese.

Mentre la stagione 2026 si prende ufficialmente una pausa di cinque settimane a seguito delle cancellazioni dei Gran Premi di Arabia Saudita e Bahrain a causa della guerra in Medio Oriente, avremo comunque modo di vedere alcune vetture in pista ad aprile.

E questo grazie a un test Pirelli per pneumatici da asciutto che si terrà il 14 e 15 aprile, con Mercedes e McLaren pronte a scendere in pista sul circuito del Nürburgring.

Il test fa seguito a una sessione di prova condotta da Red Bull e Racing Bulls sul Circuito Internazionale di Suzuka dopo il Gran Premio del Giappone lo scorso fine settimana.

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Anche la Ferrari dovrebbe condurre un test per pneumatici da bagnato sulla pista di Fiorano il 9 e 10 aprile, mentre Pirelli cerca di sfruttare questa pausa imprevista dall'azione della F1.

Tutti questi test sono stati spostati su piste europee a causa delle difficoltà logistiche di viaggiare in Medio Oriente in questo momento, e il test pneumatici Pirelli in Bahrain, previsto per l'inizio di marzo, è stato annullato ancor prima che arrivassero le notizie sulle due cancellazioni delle gare.

Il Nürburgring in Germania è un circuito iconico, con la configurazione moderna di 5,148 chilometri che presenta un layout vario con 17 curve, ampie vie di fuga e una moderna infrastruttura digitale che include un sistema di monitoraggio della pista digitale all'avanguardia che supervisiona sia i circuiti del Gran Premio che della Nordschleife.

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Quando è la prossima gara di F1?

A seguito della cancellazione di entrambi i due weekend di gara previsti per aprile a causa del conflitto in Medio Oriente, la F1 si prende ora una pausa di cinque settimane fino al weekend del GP di Miami all'inizio di maggio.

La leggenda della F1 Martin Brundle ha recentemente descritto quella prossima gara come 'uno dei più grandi rilanci nella storia della Formula 1'.

Il weekend del GP di Miami inizia venerdì 1° maggio ed è un weekend sprint, quindi vedremo le FP1 e le qualifiche sprint in quel primo venerdì di maggio.

Sabato 2 maggio si svolgerà la gara sprint prima che l'attenzione si sposti sul Gran Premio con le qualifiche del Gran Premio più tardi sabato, e il Gran Premio di Miami domenica 3 maggio con l'orario di partenza alle 16:00 ora locale (21:00 BST).

Quando la F1 ha corso l'ultima volta al Nürburgring?

L'ultima gara di F1 che si è svolta sulla Nurburgring Nordschleife è stata il Gran Premio di Germania del 1976, vinto da James Hunt.

Tuttavia, la F1 ha corso sul layout moderno del circuito da allora, regolarmente tra il 2009 e il 2013 e di nuovo nel 2020 per il GP dell'Eifel come parte della stagione di F1 colpita dal COVID.

Quella gara nell'ottobre 2020 fu vinta da Lewis Hamilton, che si avviò così a conquistare il suo settimo titolo mondiale.

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