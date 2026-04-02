Daniel Ricciardo ha parlato apertamente del suo ritiro forzato dalla Formula 1, affermando di essere grato che la decisione gli sia stata tolta dalle mani.

Ricciardo è stato allontanato dopo il Gran Premio di Singapore 2024 dal team Racing Bulls, avendo sopportato una stagione poco brillante in cui aveva segnato solo sette punti ed era stato superato dal compagno di squadra Yuki Tsunoda.

L'ultimo atto dell'australiano è stato quello di segnare il giro più veloce a Marina Bay prima di essere sostituito da Liam Lawson per le ultime sei gare. Nonostante i collegamenti con Cadillac per quest'anno, Ricciardo si è ritirato dalla F1 poco dopo la sua uscita.

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Per un beniamino dei fan che aveva vinto otto Gran Premi nella sua carriera, è stata una triste fine. Ricciardo ha però lasciato intendere che il suo allontanamento dalla McLaren alla fine del 2022 lo aveva già messo sulla strada del ritiro, nonostante fosse tornato con i Racing Bulls a metà del 2023.

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Daniel Ricciardo su quando ha capito che era finita

Ricciardo ha parlato sul podcast di Jim Farley dei suoi ultimi anni nello sport: "Sono durato un altro anno in F1 e poi alla fine sono stato lasciato andare, quella era la realtà in quel momento. Ma credo che una volta successo, ero stato lasciato andare due volte negli ultimi due anni, e questo mi aveva anche tolto molto. Ci avevo messo molta della mia anima e mi sentivo piuttosto esausto.

"Riflettendoci, sono stato grato che abbiano preso la decisione per me. Penso che sarebbe stato difficile dire: 'Ho finito'. Sapevo che probabilmente avevo finito perché sapevo che era più difficile per me esibirmi al livello che potevo. Per qualche ragione, ho perso un po' qualcosa ed è giusto ammetterlo. Va bene così."

Ricciardo: Lascia perdere l'ego

Ricciardo ha rivelato che anche se avesse completato il suo anno con i Racing Bulls nel 2024, avrebbe comunque dubitato di poter continuare, data la sua ammissione di aver superato i suoi anni migliori.

“È più facile a dirsi che a farsi, ma elimina qualsiasi favola”, ha aggiunto Ricciardo. “Rimuovi il tuo ego il più possibile. Ci sono persone che ti amano e ti diranno ancora che sei grande e che puoi farcela. Ma per quanto tu li ami, devi semplicemente chiudere la porta e prendere quella decisione da solo ed essere davvero onesto con te stesso.

“Se fossi arrivato alla fine dell'anno scorso, penso che avrei ancora avuto molti di questi pensieri e avrei avuto la conversazione con me stesso perché sapevo che stava diventando più difficile per me e dovevo scavare molto a fondo per ottenere un risultato di cui ero orgoglioso.

“Vuoi sempre credere che tutti si prendano cura di te e probabilmente lo fanno ancora, ma non sanno cosa significhi essere te e nella tua situazione. Quindi vorrei solo sottolineare di darti abbastanza tempo da solo per davvero... otterrai la risposta. Se trovi il tempo, la otterrai.

“Quindi, nell'anno del mio ritiro, mi sono dato molto tempo per riflettere sulla mia carriera per essere in pace con essa e se fossi stato costantemente circondato da persone non l'avrei mai avuto. Quindi sì, fai una lunga vecchia escursione.”

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