Daniel Ricciardo rivela cosa faceva ai piloti di F1 che non gli andavano a genio
Daniel Ricciardo rivela cosa faceva ai piloti di F1 che non gli andavano a genio
Lo 'shoey' aveva un duplice scopo nella sua carriera
Daniel Ricciardo ha scherzato su come riusciva a 'punire' i piloti di F1 con cui non era necessariamente in ottimi rapporti.
L'australiano era famoso per celebrare i suoi momenti più importanti con uno 'shoey' – bevendo dalla sua scarpa, una tradizione che divideva l'opinione tra chi pensava 'sì, i ragazzi spaccano' e chi preferiva le proprie bevande senza sudore di piedi e pelucchi di calzini.
In un'ampia intervista con il CEO di Ford Jim Farley, l'ambasciatore Ford Ricciardo ha ammesso che lo shoey aveva un bonus inaspettato. Con i fan che facevano a gara per vedere uomini adulti bere da una scarpa, poteva fare pressione sugli altri piloti per fargli bere un sorso di champagne intriso di sudore sul podio.
Forse peggio, nemmeno il loro stesso sudore, se l'ex pilota Red Bull riusciva a fargli bere dalla sua stessa scarpa.
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Ricciardo: Lo shoey metteva gli altri piloti in una posizione compromettente
«Far bere gli altri piloti dalla tua scarpa,» ha detto. «È fantastico. Specialmente se quell'altro pilota non è il tuo migliore amico, non possono dire di no, altrimenti verranno fischiati. Quindi, li metti in una situazione piuttosto compromettente.»
L'otto volte vincitore di gara ha anche spiegato l'origine della celebrazione e perché l'ha adottata specificamente, come un omaggio al suo paese d'origine mentre era lontano a perseguire la sua carriera agonistica.
«Quando l'ho fatto, un mio amico ha fatto delle ricerche sulla sua storia e credo che inizialmente fosse una cosa tedesca o qualcosa del genere. Quindi non ricordo l'esatta storia dello shoey, diciamo. Ma era, sai, una cosa che facevano alcuni miei amici in Australia.
«C'era un gruppo di ragazzi che si chiamavano i Mad Hueys, e facevano viaggi di surf in giro per il mondo e bevevano semplicemente dalla loro scarpa. E io lo vedevo come il mio modo di mostrare... Ho vissuto lontano dall'Australia per molto tempo, ma era il mio modo di mostrare all'Australia che sono ancora australiano.»
L'ex stella della Red Bull ha 'rilassato le spalle della F1'
Ricciardo ha continuato: «Quindi, c'era sicuramente qualcosa di questo. Ho sempre cercato in un certo senso, quasi disperatamente, di rimanere me stesso in uno sport che era... oggi è cambiato, ma credo che dieci anni fa fosse ancora un po' troppo formale e io volevo provare a rilassare le spalle dello sport.
«Quindi ho pensato che lo shoey fosse... se lo sport lo odia, almeno i miei amici australiani mi daranno un po' di rispetto. Ma poi l'ho fatto e non sapevo davvero come sarebbe andata, pensavo 'sarà una cosa da fare una volta e basta'.»
Alla domanda se fosse sorpreso dalla reazione che aveva suscitato, ha risposto: «Oh, sì. Perché qualche mese dopo, ricordo che ero a Singapore e ho ottenuto un podio. E dopo aver fatto il primo, ho pensato: 'ok, forse questa è una cosa che riservo solo per quando vinco, un'occasione davvero importante, non solo un podio'.
«E se avessi scelto di non farlo sul podio. E la folla, ho sentito alcuni cori 'shoey' e poi ci sono stati dei fischi quando non l'ho fatto. Ho pensato: 'ok, lo vogliono davvero'. Quindi, ho pensato: 'ok, tutti i podi che otterrò ora, devo farlo'.»
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