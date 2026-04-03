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Max Verstappen, Red Bull, Japan, 2026

L'intervista della BBC a Max Verstappen ha infranto le linee guida della F1

Max Verstappen, Red Bull, Japan, 2026 — Foto: © IMAGO

L'intervista della BBC a Max Verstappen ha infranto le linee guida della F1

L'olandese è stato scontento finora in questa stagione

Scritto originariamente da Chris Deeley. Questa versione è una traduzione.

A volte infrangere le regole è una buona cosa e dovresti assolutamente farlo.

Non è solo un consiglio a sproposito (anche se è un buon consiglio), ma anche una buona lezione da imparare da Jennie Gow della BBC dopo il Gran Premio del Giappone dello scorso weekend.

Le linee guida della F1, come ha sottolineato il suo collega Andrew Benson dopo l'intervista di Gow con Max Verstappen nel paddock media dopo la gara, limitano le emittenti a due domande per pilota.

La reporter di lunga data della pitlane della BBC ha finito per fare cinque domande all'olandese (che sono notevolmente più di due [fonte: il concetto di numeri]) mentre lui continuava a sfogare le sue frustrazioni riguardo ai nuovi regolamenti sui motori.

Benson ha sottolineato che il responsabile delle pubbliche relazioni di Verstappen non ha avuto chiaramente problemi con la conversazione prolungata, non intervenendo e permettendo invece all'intervista di continuare oltre il suo normale punto di fine.

TITOLI F1: Annuncio di Verstappen, team F1 rilascia un'enorme dichiarazione

Restrizioni mediatiche della F1 rivelate

Benson ha rivelato il dettaglio dietro le quinte nella sua rubrica di domande e risposte dei fan questa settimana, scrivendo: "L'intervista che Verstappen ha rilasciato domenica è stata straordinaria. Non solo per la sua apertura, onestà ed eloquenza, ma anche per il fatto che era felice di continuare a parlare oltre i limiti usuali.

"Le linee guida della F1 limitano le emittenti a due domande nel 'paddock' dopo una gara. Ma Jennie ha percepito l'umore di Verstappen e ha continuato, facendone cinque in totale.

"Anna Webster, la responsabile delle pubbliche relazioni di Verstappen alla Red Bull, ha capito che voleva continuare a parlare, quindi li ha lasciati fare. Il risultato è stato una profonda intuizione sullo stato d'animo di Verstappen."

Come dimostra l'incidente, non c'è nulla di completamente scontato nell'approccio del quattro volte campione del mondo alla gestione dei media... purché nessuna delle tue cinque domande riguardi lo scontro con George Russell.

LEGGI DI PIÙ: Il massiccio piano di aggiornamenti in tre punti della Ferrari F1 per raggiungere la Mercedes a Miami

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