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Shots of Russell and Antonelli in Mercedes race suits from the shoulders upwards looking concerned with a background of a blue building with the white FIA logo

Russell si trova in seri guai alla Mercedes a causa di Antonelli

Shots of Russell and Antonelli in Mercedes race suits from the shoulders upwards looking concerned with a background of a blue building with the white FIA logo — Foto: © IMAGO

Russell si trova in seri guai alla Mercedes a causa di Antonelli

Kimi Antonelli ha trionfato Domenica scorsa vincendo il Gran Premio del Giappone, diventando il pilota più giovane a guidare la classifica mondiale di Formula 1.

Con soli 19 anni e a bordo della Mercedes, il suo rapido balzo in avanti ha portato una ventata di novità nella squadra, mettendo in discussione il ruolo consolidato del suo compagno esperto, George Russell.

Nonostante il suo solo secondo anno nell'élite, Antonelli dimostra una curva di crescita impressionante. Dopo essersi ripreso in brevissimo tempo da un grave incidente a Melbourne e aver affrontato qualche fastidio alla mano durante il weekend di Suzuka, il giovane pilota ha ritrovato una fiducia virale.

“Sapevamo che dopo la Cina avrebbe preso un’impennata”, ha commentato Robert Doornbos a proposito della sua recente vittoria, sottolineando come una grinta costante nelle qualifiche si sia tradotta in un meritato successo. Russell, che si è classificato quarto, dovrà rimanere particolarmente attento nelle prossime gare.

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Il mercato dei piloti

Le eccellenti prestazioni di Antonelli sollevano domande sul futuro del mercato dei piloti. Un osservatore ha ipotizzato che Mercedes potrebbe decidere di dare priorità al giovane talento italiano, benché questo significhi penalizzare Russell in vista della conquista del campionato. Un analista di Ziggo Sport ha evidenziato come l'eventuale ingresso di Max Verstappen – attualmente in forza alla Red Bull Racing con contratto fino al 2028 – potrebbe determinare una ristrutturazione dell'organico, spingendo Russell a cercare nuove opportunità altrove.

Il futuro in Aston Martin

Nel caso in cui Russell dovesse lasciare il team, Aston Martin appare come la destinazione naturale. Già lo scorso anno circolavano notizie circa l’interesse del team britannico nei confronti del pilota, al punto da ipotizzare un’offerta molto allettante per farlo guida il progetto futuro. Pur avendo una carriera notevole in Formula 1, secondo Doornbos la scelta cadrebbe su un titolo multiplo come Verstappen o su un giovane dal potenziale come Antonelli, sottolineando che a Russell manca quella scintilla caratteristica che adorna il percorso del promettente italiano.

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