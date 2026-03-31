Russell si trova in seri guai alla Mercedes a causa di Antonelli
Russell si trova in seri guai alla Mercedes a causa di Antonelli
Kimi Antonelli ha trionfato Domenica scorsa vincendo il Gran Premio del Giappone, diventando il pilota più giovane a guidare la classifica mondiale di Formula 1.
Con soli 19 anni e a bordo della Mercedes, il suo rapido balzo in avanti ha portato una ventata di novità nella squadra, mettendo in discussione il ruolo consolidato del suo compagno esperto, George Russell.
Nonostante il suo solo secondo anno nell'élite, Antonelli dimostra una curva di crescita impressionante. Dopo essersi ripreso in brevissimo tempo da un grave incidente a Melbourne e aver affrontato qualche fastidio alla mano durante il weekend di Suzuka, il giovane pilota ha ritrovato una fiducia virale.
“Sapevamo che dopo la Cina avrebbe preso un’impennata”, ha commentato Robert Doornbos a proposito della sua recente vittoria, sottolineando come una grinta costante nelle qualifiche si sia tradotta in un meritato successo. Russell, che si è classificato quarto, dovrà rimanere particolarmente attento nelle prossime gare.
Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione
Il mercato dei piloti
Le eccellenti prestazioni di Antonelli sollevano domande sul futuro del mercato dei piloti. Un osservatore ha ipotizzato che Mercedes potrebbe decidere di dare priorità al giovane talento italiano, benché questo significhi penalizzare Russell in vista della conquista del campionato. Un analista di Ziggo Sport ha evidenziato come l'eventuale ingresso di Max Verstappen – attualmente in forza alla Red Bull Racing con contratto fino al 2028 – potrebbe determinare una ristrutturazione dell'organico, spingendo Russell a cercare nuove opportunità altrove.
Il futuro in Aston Martin
Nel caso in cui Russell dovesse lasciare il team, Aston Martin appare come la destinazione naturale. Già lo scorso anno circolavano notizie circa l’interesse del team britannico nei confronti del pilota, al punto da ipotizzare un’offerta molto allettante per farlo guida il progetto futuro. Pur avendo una carriera notevole in Formula 1, secondo Doornbos la scelta cadrebbe su un titolo multiplo come Verstappen o su un giovane dal potenziale come Antonelli, sottolineando che a Russell manca quella scintilla caratteristica che adorna il percorso del promettente italiano.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
Fiducia o giustizia? Il capo di Hamilton si fida della decisione della FIA riguardo alla Ferrari.
- 51 minuti fa
Antonelli F1: Russell vuole dei cambiamenti; Rispondi onestamente; Mercedes pone un MA
- 29 marzo 2026 19:00
Russell vuole dei cambiamenti in Formula 1 dopo la sconfitta contro Antonelli nel GP del Giappone
- 29 marzo 2026 12:12
GP del Giappone: Rimonta INCREDIBILE di Antonelli verso la vittoria e podio per Leclerc
- 29 marzo 2026 09:12
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
GP del Giappone: Rimonta INCREDIBILE di Antonelli verso la vittoria e podio per Leclerc
Griglia di partenza del GP del Giappone: da dove partiranno Antonelli, Leclerc, Hamilton e gli altri?
ESCLUSIVA: Hamilton potrebbe seguire le orme di Verstappen e firmare per la GT3?
la Mercedes domina, la Ferrari perde terreno nelle FP1 del GP del Giappone
Latest News
Fiducia o giustizia? Il capo di Hamilton si fida della decisione della FIA riguardo alla Ferrari.
- 51 minuti fa
Russell si trova in seri guai alla Mercedes a causa di Antonelli
- 1 ora fa
Verstappen si arrende a un avversario inaspettato!
- Ieri 19:00
Guerra in Ferrari? Leclerc parla del podio a Suzuka
- Ieri 18:00
Hamilton lascia intendere che la Ferrari favorisca Leclerc
- Ieri 17:00
La Mercedes indica il VERO scopo della nuova era della F1
- Ieri 15:00
Molto letto
Una fortuna per vedere Hamilton? Questo include l'abbonamento stagionale VIP di F1 da 3,75 milioni
- 24 marzo
Gran Premio del Giappone di Formula 1 2026: quali sono le prime previsioni meteo?
- 21 marzo
F1 Lewis Hamilton Oggi: Ritrova la felicità in Formula 1; Il confronto con Andrea Kimi Antonelli
- 18 marzo
Verstappen viene attaccato per la sua condotta INACCETTABILE in F1
- 27 marzo
STORICO Antonelli in pole position per il GP di Cina; Hamilton e Leclerc in seconda fila
- 14 marzo
Gran Premio del Giappone 2026: calendario completo della prossima gara di F1
- 21 marzo