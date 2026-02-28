Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Alpine ha espresso notevole apprensione in vista della stagione 2026 di Formula 1, soprattutto a causa delle scelte fatte dalla Ferrari.

Steve Nielsen, il responsabile del team guidato da Franco Colapinto, ha ammesso di essere preoccupato per il fatto che altri team possano decidere di imitare l’ala non convenzionale adottata dalla scuderia francese durante la pre-stagione.

“Sicuramente c’è motivo di attenzione. Sarebbe opportuno analizzare la questione più avanti, ma dopo un anno come il nostro è difficile non notare differenze che fanno riflettere.

"L’innovazione, per quanto insolita, non significa necessariamente errore. Stiamo valutando ogni aspetto, osservando cosa fanno gli altri e, se necessario, adottando le soluzioni più efficaci”, ha spiegato Nielsen.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

