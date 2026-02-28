SVELATO: il fatturato MULTIMILIONARIO della Ferrari nel 2026

Sono stati rivelati gli importi dei premi in denaro per ogni team di Formula 1 dopo il 2025.

Motorsport.com ha rivelato i premi in denaro guadagnati dai team dopo l'ultima stagione, pochi giorni prima dell'inizio del Campionato del Mondo 2026.

Questo il loro rapporto: "La Ferrari rimane una grande vincitrice (in parte grazie al bonus ereditario). Il team italiano riceverà 277,7 milioni di dollari (235,7 milioni di euro) di premi in denaro.

"Si prevede che Mercedes porterà a casa 230,8 milioni di dollari (195,9 milioni di euro), Red Bull Racing 202,9 milioni di dollari (172,2 milioni di euro) e la McLaren campione del mondo, con 140,7 milioni di euro", hanno rivelato.

Correlato: La Ferrari gareggerà in una Formula 1 PIÙ DIVERSA CHE MAI

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato