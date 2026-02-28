La Ferrari gareggerà in una Formula 1 PIÙ DIVERSA CHE MAI

Lewis Hamilton e Charles Leclerc affronteranno un cambiamento radicale nella Formula 1 del 2026.

Il campionato di Formula 1 2026 si presenta con cambiamenti significativi alle qualifiche, con la griglia di partenza composta da undici team, con l'aggiunta di Cadillac e il ritorno di Sergio Pérez.

L'inclusione del team americano ha richiesto modifiche ad alcuni regolamenti per mantenere condizioni di parità. Di seguito, spieghiamo il nuovo formato delle qualifiche sia per le gare regolari che per quelle sprint.

Con 22 vetture in pista, soprattutto su circuiti stretti come quello di Monaco, potrebbero sorgere complicazioni. Per ovviare a questi potenziali problemi, la FIA ha deciso di eliminare un'ulteriore vettura in ogni sessione.

Ciò significa che, dopo il primo turno – Q1 nelle qualifiche regolari o SQ1 nelle qualifiche sprint – sei piloti saranno eliminati, lasciandone 16 per la fase successiva. La stessa procedura verrà applicata in Q2 e SQ2, in modo che alla fine 10 piloti si contenderanno la pole position.

La durata di ogni sessione rimane sostanzialmente la stessa, sebbene con alcune variazioni. Le qualifiche sprint sono divise in tre segmenti: SQ1, SQ2 e SQ3, con tempi rispettivamente di 12, 10 e 8 minuti. È prevista anche una pausa di sette minuti tra ogni sessione.

Nelle qualifiche tradizionali, le sessioni Q1, Q2 e Q3 durano 18, 15 e 12 minuti. Dopo la Q1, è prevista una pausa di sette minuti, mentre dopo la Q2 l'intervallo viene esteso a otto minuti. Queste modifiche modificano leggermente il ritmo tra le sessioni, ma senza diminuire l'entusiasmo di piloti e tifosi.

Correlato: La Ferrari mette Charles Leclerc in SVANTAGGIO per il 2026

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato